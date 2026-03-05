Felix Jaehn veröffentlicht neue Single „boy you turn me“ feat. Cascada

Nachdem das Original von „Upside Down“ gerade in der Netflix-Kultserie „Stranger Things“ einen wahren Hype ausgelöst hat, lassen Felix Jaehn und Cascada die Disco-Hymne in einer völlig neuen Soundästhetik irgendwo zwischen Retro-Funk, Nu-House und Dance-Pop und mit dem Titel “boy you turn me” erstrahlen. Gemeinsam bringen Jaehn und Cascada auf ihrem 2026er Re-Work ordentlich die Endorphine zum Eskalieren – upside down, inside out und round and round! Nach seinem mutigen Studioalbum „NAGTTB+“, vor dessen Release sich Felix Jaehn als non-binär outete, macht der 31-Jährige nun den nächsten Schritt. Mit Cascada hat sich Felix Jaehn eine der markantesten Stimmen des Dance-Pop ins Studio geladen. Seit Ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2006 hat sich Natalie Horler von Cascada als eine der einflussreichsten Kräfte in der internationalen Dance-Musik-Szene etabliert.





Über Felix Jaehn:

Felix Jaehn gehört seit mehr als zehn Jahren zu den weltweit erfolgreichsten und gefragtesten DJs und Produzenten. Neben seinen Zusammenarbeiten mit der absoluten A-List aus Pop und Dance hat sich der Hamburger außerdem einen hervorragenden Namen durch seine hundertmillionenfachen Eigenproduktionen gemacht und blickt momentan auf mehr als 10 Milliarden Gesamtstreams und mehr als über 200 Diamant-, Platin- und Gold-Auszeichnungen zurück. Außerdem zeichnen ihn seine mitreißende Bühnenpräsenz und seine genreübergreifenden DJ-Sets aus. Damit hat er die Decks der exklusivsten Bühnen erobert, darunter Ushuaïa, Tomorrowland und das ULTRA Music Festival. Im Jahr 2024 outete sich Felix Jaehn als nicht-binär, verwendet nun den Namen Fee und alle Pronomen. Im Rahmen des Felix Jaehn Projekts werden weiterhin der Geburtsname und die Pronomen er/ihn sowie sie/ihnen verwendet.