Ab heute überall hörbar: Florian Künstler meldet sich mit neuen Songs zurück

Es gibt Stimmen, bei denen man sofort das Gefühl hat, dass da jemand genau versteht, wie es einem geht. Florian Künstler hat eine solche Stimme, und vor allem hat er die passenden Geschichten dazu.

Wenn man ihn heute auf den großen Open-Air-Bühnen sieht, vergisst man schnell, wo er eigentlich herkommt. Er hat jahrelang als Straßenmusiker in Fußgängerzonen gespielt, mit nichts als seiner Gitarre und dem Wunsch, die Leute im Alltag kurz innehalten zu lassen. Genau dieses Unverstellte hört man seinen Songs bis heute an.

Seit Freitag, dem 05. Juni, schlägt er das nächste große Kapitel auf. Mit dem sehnsüchtig erwarteten Album-Release von „Alles nur geliehen“ beweist der Singer-Songwriter einmal mehr, warum er zu den authentischsten Stimmen gehört, die der moderne deutsche Pop aktuell zu bieten hat.

Songs, in denen man sich sofort wiederfindet

Spätestens seit seinem Gold-Hit „ Kleiner Finger Schwur “, der wochenlang die Charts und TikTok-Feeds dominierte, ist der Sänger fest in der deutschen Musiklandschaft verankert. Sein letztes Werk „Du bist nicht allein“ kletterte auf Platz 3 der Albumcharts. Doch Florian Künstler geht es nicht um glänzende Awards oder nackte Verkaufszahlen. Wer seine Biografie kennt, weiß, dass seine Songs immer aus einer tiefen persönlichen Notwendigkeit entstehen. Er verarbeitet das Leben ungefiltert, mit all seinen Brüchen, Zweifeln und Wendepunkten.

Im Grunde geht es auf „Alles nur geliehen“ um ein Thema, das wir im Alltag gerne mal wegschieben: dass eben nichts für immer bleibt. Im Titelsong bringt Florian das ziemlich gut auf den Punkt: „All die Dinge, all das Geld bleibt zurück auf dieser Welt. Es ist alles nur geliehen. Wir kommen genauso, wie wir gehen …“.

Das bringt einen beim Hören sofort ein bisschen runter. Der Song erinnert einen einfach daran, dass der ganze Alltagsstress und materielle Kram am Ende völlig egal sind und eigentlich nur die Menschen zählen, die man liebt.

Unser Tipp für alle, die Musik noch richtig zelebrieren: Bei so ehrlichen, handgemachten Songs lohnt es sich einfach, die Nadel aufzusetzen und komplett abzuschalten. Die neue Platte gibt es auch schon im offiziellen Shop!

Ein genauer Blick auf das Album und was Florian Künstler in den Songs erzählt

Man merkt das vor allem bei den Songs, die er schon vorab geteilt hat. Im Mai kam zum Beispiel „Groß geworden“ heraus. Darin geht es um den Moment, wenn die eigenen Kinder älter werden und irgendwann ausziehen. Florian beschreibt das ohne viel Kitsch, sondern mit Details, die wohl alle Eltern kennen: der erste Schultag, der erste richtige Liebeskummer, und plötzlich steht man im leeren Zimmer. Aber das Licht im Flur bleibt eben an, falls sie zurückkommen. Genau diese echten, kleinen Bilder machen seine Songs aus.

Bei seinem Song „Gegengewicht“ wird es noch ein Stück persönlicher. Wer Florian schon länger verfolgt, kennt die Nummer ja schon seit letztem Jahr. Der Titel beschreibt es eigentlich perfekt: Das Lied ist eine ehrliche Ansage an die Menschen oder Momente, die uns im Gleichgewicht halten, wenn das Leben um uns herum gerade zu laut wird.

Ab jetzt überall im Streaming: Schnapp dir die neuen Songs mit coolen Features!

Das Album ist seit dem 05. Juni endlich offiziell draußen und läuft auf Spotify, Apple Music und Co. rauf und runter. Auf der Tracklist von Florian Künstler sind diesmal auch ein paar Gäste dabei, bei denen man einfach merkt, dass die Chemie stimmt:





„Kirschblüten“ ( feat. 1986zig ): Hier kommen zwei der markantesten Stimmen der aktuellen Musikszene zusammen. Der Song dreht sich um all die Pläne und Träume, die man im Alltag viel zu oft auf die lange Bank schiebt.

„Weil ich dir begegnet bin“ (feat. Lori): Eine richtig unaufgeregte, ehrliche Nummer über das Vertrauen in einen Menschen, der einen wieder runterbringt, wenn das Leben um einen herum gerade zu laut wird.

Warum diese Lieder einfach auf die Bühne gehören

Man hört den neuen Songs einfach an, dass sie für die Bühne gemacht sind. Florian kommt schließlich von der Straße, und dieses direkte, ungefilterte Live-Gefühl steckt nach wie vor in seiner Musik. Da passt es ziemlich gut, dass es direkt nach dem Release richtig losgeht: Schon am Samstag, dem 06. Juni, also gleich einen Tag nach Release startet seine „Alles nur geliehen Tour 2026“ mit dem Open Air in Bassum.

Den ganzen Sommer über ist er danach unterwegs. Wer Florian schon mal live erlebt hat, weiß, dass es bei seinen Konzerten extrem nahbar zugeht. Da steht kein abgehobener Popstar auf der Bühne, sondern einfach ein Typ mit seiner Gitarre, der Songs singt, bei denen man sich im Publikum verstanden fühlt.

Wer gerade nach neuer Musik sucht und Lust auf ein Album hat, das man noch richtig von vorn bis hinten durchhören kann, ohne ständig weiterzuklicken, sollte am Freitag definitiv reinhören. „Alles nur geliehen“ ist genau so eine Platte geworden, die man am besten ganz bewusst genießt. Ganz egal ob im Streaming oder gemütlich zu Hause auf dem Plattenspieler.

Höre jetzt in den neuen Release rein!