Manchmal liegt die Kraft nicht in großen Gesten, sondern im Kleinen, Intimen. In einfachen, direkt von Herzen kommenden Worten. So wie die neue Single von Florian Künstler. Nachdem der norddeutsche Sänger und Songwriter vor wenigen Wochen mit seinem aktuellen Album „Alles nur geliehen“ den 6. Platz der deutschen Longplay-Charts geentert hat, legt er nun die wohl schönste Liebeserklärung überhaupt vor: „Nach dir kommt nichts mehr“.

Oft ist es nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Eine Gabe, die Florian Künstler wie kaum ein Zweiter innerhalb der deutschsprachigen Popmusik beherrscht. Mit millionenfach gestreamten Hitsingles wie „Kleiner Finger Schwur“, „Tausende mehr“, „So lang nicht mehr getanzt“ oder „Wehe du gibst auf“ trifft er einen Nerv bei seinem Publikum, wie der sympathische Lübecker auch mit dem brandneuen Non-Album-Track „Nach dir kommt nichts mehr“ beweist.

Auf der berührenden Ballade erzählt Florian Künstler von einer ganz besonders tiefgründigen Herzensinnigkeit. Von dem Entschluss, sich jeden Tag wieder neu füreinander zu entscheiden und gemeinsam durch gute wie durch schlechte Zeiten zu gehen. Eine Form der Seelenverwandtschaft, die durch nichts und niemanden zu trennen ist. Ein ergreifender Lovesong, der eine versteckte musikalische Botschaft in sich trägt: Als Hommage an die Liebe greift Florian Künstler hier die weltberühmte Harmoniefolge aus dem Pachelbel-Kanon in D-Dur auf. Seit Jahrhunderten verzaubert diese Melodie Menschen auf der ganzen Welt und zählt zu den beliebtesten musikalischen Klassikern bei festlichen Anlässen – insbesondere bei Hochzeiten.

„Man weiß genau, wie der andere tickt“, so Florian über seine neue Single. „Man kennt die gegenseitigen Schwächen, aber auch die Stärken, Vorlieben und Abneigungen. Alles passt perfekt; fast fühlt es sich so an, als hätte einen das Schicksal zueinander geführt. Und man spürt genau, dass man so einen Menschen kein zweites Mal auf diesem Planeten findet.“

Mit dem unter die Haut gehenden „Nach dir kommt nichts mehr“ veröffentlicht Florian Künstler nun einen der wohl romantischsten und leidenschaftlichsten Songs dieses Sommers, den er in den kommenden Wochen auf live auf seiner momentanen „Open Air Tour 2026“ performen wird. Im Frühjahr 2027 startet der Sänger und Songwriter dann auf große „Alles nur geliehen“-Tournee durch deutsche Konzerthallen.