Die neue Single “Weil ich dir begegnet bin” von Florian Künstler & LORI

Manche Begegnungen beginnen völlig unscheinbar: Ein flüchtiger Blick, eine zufällige Berührung oder ein kurzes Gespräch. Und doch fühlt es sich so an, als würde man sich nicht zum aller ersten Mal sehen, sondern auf magische Weise wiedererkennen. Vielleicht so eine Art schicksalhafte Fügung, von der Florian Künstler und LORI auf ihrer gemeinsamen Single erzählen. Mit der Ballade „Weil ich dir begegnet bin“ veröffentlicht der norddeutsche Sänger und Songwriter nun den nächsten Vorboten seines am 5. Juni folgenden Albums „Alles nur geliehen“.

2025 war sein Jahr: Vor fast genau zwölf Monaten stürmte Florian Künstler mit seinem letzten Studioalbum „Du bist nicht allein“ auf den 3. Platz der deutschen Longplay-Charts und begeisterte seine Fanbase im Anschluss auf zwei ausverkauften Headliner-Tourneen mit millionenfach gestreamten Auskopplungen wie „Weiße Haare“, „Das Leben hier vermissen“, „Ey du da oben“ oder „Mensch zu sein“. 2026 schließt der Musiker nun nahtlos an diesen Erfolg an. Auf seiner brandneuen Single „Weil ich dir begegnet bin“ bewegt sich der Norddeutsche zwischen einer poppigen Unbeschwertheit und einer nachdenklichen Singer/ Songwriter-Tiefgründigkeit. Unterstützt wird er dabei von Popsängerin LORI.

Mit dem gemeinsamen Duett „Weil ich dir begegnet bin“ koppelt Florian Künstler nun einen weiteren Song aus seinem kommenden Album „Alles nur geliehen“ aus. Ein Album, auf dem er sich zum ersten Mal die Zeit nimmt, stehenzubleiben, zu reflektieren und sich auf das Wesentliche zu besinnen. So wie auf der neuen Single: Einem Song von inniger Nähe und Vertrautheit, von gegenseitigem Halt und von dem unerschütterlichen Ur-Vertrauen darin, dass alles so passiert, wie es passieren soll und alles plötzlich einen Sinn ergibt. Eine positive Einstellung, die Florian auch an alle Hörerinnen und Hörer weitergeben möchte. „Ich habe LORI im vergangenen Jahr in einem Songwriting-Camp kennengelernt“, erklärt der Sänger und Musiker die Entstehungsgeschichte.

„Sie ist eine sehr coole Frau mit einer unfassbaren Power und einer wahnsinnig kraftvollen Stimme. Im letzten Sommer hat sie mich auf ein paar Shows supportet, dabei entstand die Idee zu einem Duett. Der Song könnte von einer Liebe oder einer engen Freundschaft handeln – mit diesem Stück hat sich unsere Freundschaft noch mehr vertieft.“ Mit ihrem Mix aus modernen Beats, ihrer ganz eigenen Sprachästhetik und ihren sofort wiedererkennbaren Vocals zählt LORI zu den aufregendsten neuen Gesichtern innerhalb der deutschen Pop-Scene, die mit ihren Tracks durchschnittlich rund 140k monatliche Spotify-Hörer:innen abholt.

Die gemeinsame Single „Weil ich dir begegnet bin“ erscheint am 06.03.2026. Das Album „Alles nur geliehen“ folgt am 05.06.2026 und ist in folgenden Formaten erhältlich: Als Download/ Stream, als CD im Digipack sowie im Bundle mit einem exklusiven Shirt, Hoodie oder Tickets für eines von zwei exklusiven Unplugged-Konzerten, bei denen Florian Künstler nur von einem Pianisten begleitet wird und in einer intimen Atmosphäre zu erleben ist. Außerdem veröffentlicht der Sänger mit „Alles nur geliehen“ erstmalig eine spezielle Vinyl-Edition im Gatefold-Cover inkl. Booklet.

Parallel zum Album-Release ist Florian Künstler ab dem 06.06.2026 wieder live auf großer Sommerfestival-Tour zu sehen und tritt im Herbst mit dem renommierten Rilke-Projekt auf, für dessen neuesten Teil er kürzlich den Titelsong komponiert hat.