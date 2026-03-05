Florian Künstler x LORI veröffentlichen neue Single “Weil ich dir begegnet bin”

2025 war sein Jahr: Vor fast genau zwölf Monaten stürmte Florian Künstler mit seinem letzten Studioalbum „Du bist nicht allein“ auf den 3. Platz der deutschen Longplay-Charts und begeisterte seine Fanbase im Anschluss auf zwei ausverkauften Headliner-Tourneen mit millionenfach gestreamten Auskopplungen wie „Weiße Haare“, „Das Leben hier vermissen“, „Ey du da oben“ oder „Mensch zu sein“. 2026 schließt der Musiker nun nahtlos an diesen Erfolg an. Auf seiner brandneuen Single „Weil ich dir begegnet bin“ bewegt sich der Norddeutsche zwischen einer poppigen Unbeschwertheit und einer nachdenklichen Singer/ Songwriter-Tiefgründigkeit. Unterstützt wird er dabei von Popsängerin LORI.

Mit dem gemeinsamen Duett „Weil ich dir begegnet bin“ koppelt Florian Künstler nun einen weiteren Song aus seinem kommenden Album „Alles nur geliehen“ aus. Ein Album, auf dem er sich zum ersten Mal die Zeit nimmt, stehenzubleiben, zu reflektieren und sich auf das Wesentliche zu besinnen. So wie auf der neuen Single: Einem Song von inniger Nähe und Vertrautheit, von gegenseitigem Halt und von dem unerschütterlichen Ur-Vertrauen darin, dass alles so passiert, wie es passieren soll und alles plötzlich einen Sinn ergibt.





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