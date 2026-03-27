Giant Rooks veröffentlichen neue Single

„Want It Back“ schlägt für uns ein neues Kapitel auf und knüpft gleichzeitig musikalisch wieder an unsere Wurzeln an. Dank seiner Energie macht es unglaublich viel Spaß, den Song live zu spielen, und wir können es kaum erwarten, ihn mit der Welt zu teilen!“ – Giant Rooks

„Want It Back“ ist ein Coming-of-Age-Song über das Ende einer Beziehung – einer von der Art, die einen zurückversetzt in die Sommer, die unendlich schienen, und in Beziehungen, die nicht für die Ewigkeit bestimmt waren. Er bewegt sich irgendwo zwischen Sehnsucht und Weitermachen und zeichnet den Moment nach, in dem man merkt, dass man wirklich losgelassen hat, ohne es überhaupt zu bemerken. Ruhig selbstbewusst und ein wenig melancholisch geht es darum, sein Herz frei zu verschenken und es auch wirklich so zu meinen, wenn man sagt, dass man es nicht zurückhaben will.





“You can have my heart, it’s yours for free, but you don’t see the fact, I never want it back.”

Musikalisch fühlt sich „Want It Back“ wie eine neue Ära an, die dennoch die Wurzeln der Band widerspiegelt: ein elektrisierender Rausch Indie-Pop, angetrieben von ansteckender Energie und melodischem Schwung, der sich sofort auf das Live-Publikum überträgt. Es ist kein melancholischer Abschied – es ist eine zukunftsorientierte Hymne, voller Freude, Bewegung und Befreiung.

Giant Rooks haben sich einen Ruf als einer der faszinierendsten modernen Indie-Exporte Deutschlands erarbeitet – geprägt von emotionalem Songwriting, einer kraftvollen Live-Präsenz und einer stetig wachsenden weltweiten Reichweite.

Im Jahr 2025 spielten sie zwei komplett ausverkaufte Konzerte in ihrer Heimatstadt Hamm, was sowohl zu einer emotionalen Heimkehr als auch zu einem Symbol dafür wurde, wie weit die Band gekommen ist. Im Jahr 2024 absolvierten Giant Rooks ihre dritte ausverkaufte Headliner-Tournee durch Nordamerika, kehrten als Special Guest für Louis Tomlinson zurück und traten bei großen internationalen Festivals auf, darunter Lollapalooza Chicago, Reading & Leeds und Corona Capital in Mexiko-City.

Mit insgesamt 4 Milliarden Streams, einer RIAA-Gold-Auszeichnung in den USA, zahlreichen Airplay-Hits in ganz Europa und ihrem aktuellen Album How Have You Been, das auf Platz 1 der deutschen Albumcharts debütierte, haben Giant Rooks bewiesen, dass ihr Sound nicht nur im eigenen Land Anklang findet – sondern längst auch international relevant ist.

„Want It Back“ ist die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum der Band (geplant für 2026). Der Track erscheint am 27. März 2026 und kann dieses Jahr live auf Tour gehört werden.

Giant Rooks – Festivals 2026

29.05. DE – Konstanz – Campusfestival Konstanz

30.05. LU – Dudelange – USINA Open Air

20.06. NL – Landgraaf – Pinkpop Festival

25. – 27.06. DE – Rottershausen – Ab geht die Lutzi Festival

26.06. DE – Lörrach – Stimmenfestival

16 – 18.07. DE – Straubenhardt – Happiness Festival

16 – 19.07. DE – Cuxhaven – Deichbrand Festival

05.08. DE – Schwetzingen – Schlossgarten Schwetzingen

05 – 09.08 DE – Eschwege – Open Flair Festival

06 – 09.08. DE – Ribnitz-Damgarten – About You Pangea Festival

06.08. DE – Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

11 – 15.08. HU – Budapest – Sziget Festival

14.08. DE- Leipzig – Highfield Festival

22.08. DE – Bochum – Zeltfestival Ruhr

Giant Rooks – Tour 2026

29.09. DE – Bielefeld – Lokschuppen

30.09. DE – Oberhausen – Turbinenhalle

02.10. DE – Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.10. AT – Wien – Gasometer

05.10. DE – Köln – Palladium

06.10. DE – Stuttgart – Porsche Arena

07.10. DE – Hannover – Swiss Life Hall

09.10. DE – München – Zenith

10.10. DE – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

11.10. CH – Zürich – Halle 622

14.10. DE – Nürnberg – KIA Metropol Arena

15.10. DE – Münster – Halle Münsterland

16.10. DE – Hamburg – Sporthalle

17.10. DE – Berlin – Max-Schmeling-Halle





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