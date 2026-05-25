Giant Rooks veröffentlichen neue Single “The Waves” feat. Solann
22.05.2026
Mit „The Waves“ liefern Giant Rooks gemeinsam mit Solann eine eindringliche, vielschichtige Single über Kontrollverlust und emotionale Überwältigung im Kontext einer bröckelnden Beziehung. Zwischen zarter Intimität und kraftvollen Bildern erzählt der Song von einer Liebe, die trotz Distanz und innerer Konflikte zu überleben scheint. Die am 22. Mai. erschienene Single feieret ihre Premiere in der am gleichen Tag erscheinenden Ausgabe des „ZDF Magazin Royal“, bei welcher Giant Rooks und Solann den Song zum ersten Mal gemeinsam live performten.
Giant Rooks haben sich einen Ruf als einer der faszinierendsten modernen Indie-Exporte Deutschlands erarbeitet – geprägt von emotionalem Songwriting, einer kraftvollen Live-Präsenz und einer stetig wachsenden weltweiten Reichweite.
Mit zwei komplett ausverkauften Konzerten in ihrer Heimatstadt Hamm feierten Giant Rooks im Jahr 2025 nicht nur eine emotionale Heimkehr, sondern setzten zugleich einen neuen Meilenstein ihres nationalen und internationalen Erfolgs. Im Jahr 2024 absolvierten Giant Rooks ihre dritte ausverkaufte Headline-Tour durch Nordamerika, kehrten als Special Guest für Louis Tomlinson zurück und traten bei großen internationalen Festivals auf, darunter Lollapalooza Chicago, Reading & Leeds und Corona Capital in Mexiko-City.
Mit insgesamt 4 Milliarden Streams, einer RIAA-Gold-Auszeichnung in den USA, zahlreichen Airplay-Hits in ganz Europa und ihrem aktuellen Album How Have You Been, das auf Platz 1 der deutschen Albumcharts debütierte, haben Giant Rooks bewiesen, dass ihr Sound nicht nur im eigenen Land Anklang findet – sondern längst auch international relevant ist.
Giant Rooks – Festivals 2026
29.05. DE – Konstanz – Campusfestival Konstanz
30.05. LU – Dudelange – USINA Open Air
20.06. NL – Landgraaf – Pinkpop Festival
27.06. DE – Rottershausen – Ab geht die Lutzi Festival
26.06. DE – Lörrach – Stimmenfestival
15.07. CH – Locarno – Moon & Stars
16 – 18.07. DE – Straubenhardt – Happiness Festival
16 – 19.07. DE – Cuxhaven – Deichbrand Festival
01.08. DE – Diepholz – Appletree Garden Festival
05.08. DE – Schwetzingen – Schlossgarten Schwetzingen
05 – 09.08 DE – Eschwege – Open Flair Festival
07.08. DE – Ribnitz-Damgarten – About You Pangea Festival
06.08. DE – Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival
11 – 15.08. HU – Budapest – Sziget Festival
14.08. DE- Leipzig – Highfield Festival
15.08. PL – Posen – Bittersweet Festival
22.08. DE – Bochum – Zeltfestival Ruhr
Giant Rooks – Tour 2026
29.09. DE – Bielefeld – Lokschuppen
30.09. DE – Oberhausen – Turbinenhalle
02.10. DE – Frankfurt – Jahrhunderthalle
03.10. AT – Wien – Gasometer
05.10. DE – Köln – Palladium
06.10. DE – Stuttgart – Porsche Arena
07.10. DE – Hannover – Swiss Life Hall
09.10. DE – München – Zenith
10.10. DE – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle
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