Giant Rooks veröffentlichen neue Single “The Waves” feat. Solann

Mit „The Waves“ liefern Giant Rooks gemeinsam mit Solann eine eindringliche, vielschichtige Single über Kontrollverlust und emotionale Überwältigung im Kontext einer bröckelnden Beziehung. Zwischen zarter Intimität und kraftvollen Bildern erzählt der Song von einer Liebe, die trotz Distanz und innerer Konflikte zu überleben scheint. Die am 22. Mai. erschienene Single feieret ihre Premiere in der am gleichen Tag erscheinenden Ausgabe des „ZDF Magazin Royal“, bei welcher Giant Rooks und Solann den Song zum ersten Mal gemeinsam live performten.







Giant Rooks haben sich einen Ruf als einer der faszinierendsten modernen Indie-Exporte Deutschlands erarbeitet – geprägt von emotionalem Songwriting, einer kraftvollen Live-Präsenz und einer stetig wachsenden weltweiten Reichweite.

Mit zwei komplett ausverkauften Konzerten in ihrer Heimatstadt Hamm feierten Giant Rooks im Jahr 2025 nicht nur eine emotionale Heimkehr, sondern setzten zugleich einen neuen Meilenstein ihres nationalen und internationalen Erfolgs. Im Jahr 2024 absolvierten Giant Rooks ihre dritte ausverkaufte Headline-Tour durch Nordamerika, kehrten als Special Guest für Louis Tomlinson zurück und traten bei großen internationalen Festivals auf, darunter Lollapalooza Chicago, Reading & Leeds und Corona Capital in Mexiko-City.

Mit insgesamt 4 Milliarden Streams, einer RIAA-Gold-Auszeichnung in den USA, zahlreichen Airplay-Hits in ganz Europa und ihrem aktuellen Album How Have You Been, das auf Platz 1 der deutschen Albumcharts debütierte, haben Giant Rooks bewiesen, dass ihr Sound nicht nur im eigenen Land Anklang findet – sondern längst auch international relevant ist.

Giant Rooks – Festivals 2026

29.05. DE – Konstanz – Campusfestival Konstanz

30.05. LU – Dudelange – USINA Open Air

20.06. NL – Landgraaf – Pinkpop Festival

27.06. DE – Rottershausen – Ab geht die Lutzi Festival

26.06. DE – Lörrach – Stimmenfestival

15.07. CH – Locarno – Moon & Stars

16 – 18.07. DE – Straubenhardt – Happiness Festival

16 – 19.07. DE – Cuxhaven – Deichbrand Festival

01.08. DE – Diepholz – Appletree Garden Festival

05.08. DE – Schwetzingen – Schlossgarten Schwetzingen

05 – 09.08 DE – Eschwege – Open Flair Festival

07.08. DE – Ribnitz-Damgarten – About You Pangea Festival

06.08. DE – Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

11 – 15.08. HU – Budapest – Sziget Festival

14.08. DE- Leipzig – Highfield Festival

15.08. PL – Posen – Bittersweet Festival

22.08. DE – Bochum – Zeltfestival Ruhr

Giant Rooks – Tour 2026

29.09. DE – Bielefeld – Lokschuppen

30.09. DE – Oberhausen – Turbinenhalle

02.10. DE – Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.10. AT – Wien – Gasometer

05.10. DE – Köln – Palladium

06.10. DE – Stuttgart – Porsche Arena

07.10. DE – Hannover – Swiss Life Hall

09.10. DE – München – Zenith

10.10. DE – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

11.10. CH – Zürich – Halle 622

12.10. DE – Leipzig – Haus Auensee

14.10. DE – Nürnberg – KIA Metropol Arena

15.10. DE – Münster – Halle Münsterland

16.10. DE – Hamburg – Sporthalle

17.10. DE – Berlin – Max-Schmeling-Halle

10.11. CA – Montréal, QC – Beanfield Theatre

12.11. US – Boston, MA – House of Blues

13.11. US – New York, NY - Brooklyn Steel

14.11. US – Philadelphia, PA – Union Transfer

15.11. US – Washington, DC – 9:30 Club

17.11. US – Charlotte, NC – The Underground

18.11. US – Nashville, TN – Brooklyn Bowl

20.11. US – Minneapolis, MN – Varsity Theatre

21.11. US – Chicago, IL – The Vic Theatre

22.11. CA – Toronto, ON – The Opera House

25.11. MX – Mexico City – Teatro Metropolitan

28.11. BR – São Paulo – Audio

01.12. AG – Buenos Aires – Vorterix

04.12. CL – Santiago – Teatro La Cúpula

06.12. PE – Lima – CCB









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