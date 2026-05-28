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Glasperlenspiel live auf der Kieler Woche 2026: Auftritt am 19. Juni bestätigt

Glasperlenspiel
28.05.2026
Die Vorfreude auf die Kieler Woche 2026 steigt: Glasperlenspiel werden am 19.06.2026 live auf der Bühne der traditionsreichen Veranstaltung in Kiel stehen. Das erfolgreiche Electro-Pop-Duo begeistert seit Jahren mit energiegeladenen Liveshows, emotionalen Songs und zahlreichen Hits, die regelmäßig Millionen Streams erreichen. Fans dürfen sich auf ein besonderes Konzert direkt an der Förde freuen.
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Mit Songs wie „Geiles Leben“, „Echt“ oder „Nie vergessen“ haben Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg die deutschsprachige Poplandschaft nachhaltig geprägt. Der Auftritt auf der Kieler Woche verspricht eine Mischung aus bekannten Klassikern, modernen Pop-Sounds und Festivalstimmung unter freiem Himmel. Die Kieler Woche zählt zu den größten Sommer-Events Deutschlands und lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher nach Schleswig-Holstein.
Auch 2026 setzt die Veranstaltung wieder auf hochkarätige Live-Acts aus Pop, Rock und Elektro. Der Glasperlenspiel-Auftritt am 19. Juni dürfte dabei zu den musikalischen Highlights des Programms gehören. Besonders Fans von deutschsprachigem Pop können sich auf eine atmosphärische Show mit emotionalen Momenten und tanzbaren Beats freuen.
Neben den aktuellen Live-Terminen sorgt Glasperlenspiel derzeit auch mit ihrem kommenden Album „GPS 26“ für Aufmerksamkeit. Das neue Werk soll frische Sounds, persönliche Texte und moderne Electro-Pop-Produktionen vereinen. Erste Hinweise auf neue Songs sorgen bereits jetzt für große Spannung innerhalb der Fan-Community.

Das neue Album „GPS 26“ kann ab sofort vorbestellt werden.

Das neue Album „GPS 26“ kann ab sofort vorbestellt werden. Fans erhalten damit frühzeitig Zugriff auf das kommende Release und dürfen sich auf neue Musik von Glasperlenspiel freuen. Mit dem Album und den anstehenden Live-Auftritten startet das Duo musikalisch in einen aufregenden Sommer 2026.
GPS 26 kann im Glasperlenspiel Shop vorbestellt werden.

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