Glasperlenspiel live bei der 1150 Jahrfeier Sömmerda 2026

Glasperlenspiel kommen nach Sömmerda: Am 23. Mai 2026 ist die Band im Rahmen der 1150 Jahrfeier Sömmerda live zu erleben. Das Konzert ist Teil der großen Festwoche zum Stadtjubiläum, mit der Sömmerda seine 1150-jährige urkundliche Ersterwähnung feiert. Die Stadt plant die Jubiläumswoche vom 18. bis 24. Mai 2026, während das Veranstaltungswochenende vom 22. bis 24. Mai 2026 als besonderer Höhepunkt angekündigt wird.

Am 23. Mai 2026 kommen Glasperlenspiel zur 1150 Jahrfeier nach Sömmerda und bringen ihren modernen Pop-Sound live auf die Bühne. Das Konzert ist Teil der großen Festwoche zum Stadtjubiläum, die in Sömmerda vom 18. bis 24. Mai 2026 gefeiert wird. Für alle, die Glasperlenspiel live erleben wollen, ist das ein besonderes Highlight im Tourkalender 2026: ein Abend voller Songs, Emotionen und echter Live-Momente in besonderer Atmosphäre. Wer dabei sein will, sollte sich den Termin jetzt vormerken und die Glasperlenspiel Tourtermine 2026 im Blick behalten.

Die Stadt Sömmerda bewirbt das Jubiläum bereits seit Februar 2026 sichtbar in der Region und verweist auf ein vielfältiges Programm rund um die Festwoche. Laut Amtsblatt ist das Stadtjubiläum als Volksfest für den Zeitraum 21. bis 25. Mai 2026 festgesetzt; Bühnenstandorte sind unter anderem Marktplatz, Stadtpark und Anger. Damit ist die 1150 Jahrfeier Sömmerda mit Glasperlenspiel eines der Events, auf das sich Besucherinnen und Besucher im Mai 2026 besonders freuen können.

Wer Glasperlenspiel live in Sömmerda erleben will, sollte sich den Termin schon jetzt vormerken. Das Konzert bei der 1150 Jahrfeier Sömmerda 2026 verbindet modernes Pop-Feeling mit einem besonderen Stadtfest-Moment und dürfte zu den musikalischen Highlights des Jubiläums zählen. Weitere Informationen zur Festwoche veröffentlicht die Stadt Sömmerda auf ihrer offiziellen Jubiläumsseite.