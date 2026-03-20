Glasperlenspiel melden sich mit ihrer brandneuen Single “Self Love” zurück & kündigen ihr neues Album an!

Mit hundertmillionenfach gestreamten Megahits wie „Geiles Leben“, „Echt“ oder „Nie vergessen“ und drei Gold prämierten Studioalben haben Glasperlenspiel den deutschsprachigen Electro-Pop geprägt. 2026 beginnen Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg nun die nächste aufregende Etappe ihrer musikalischen Reise!





Seit dem Release ihres mit einem Gold-Award ausgezeichneten Durchbruchsdebüts „Beweg dich mit mir“ aus dem Jahr 2011 gehören Glasperlenspiel zur DNA der deutschen Popmusik. Eine Erfolgsstory, die das Duo in der Folgezeit mit den Longplayern „Grenzenlos“ (Gold, Top 8 der deutschen Charts), „Tag X“ (Gold in Deutschland und Österreich) sowie dem 2018 erschienenen Top 5-Album „Licht & Schatten“ fortgeschrieben hat. Wie kaum einer anderen deutschen Band ist es Glasperlenspiel gelungen, den Zeitgeist in ihren Songs authentisch einzufangen. Nachdem es in den letzten drei Jahren auffällig still um die Formation geworden war, melden sich Carolin und Daniel nun mit ganz neuer Energie, neuen Inspirationen und einem neu definierten Sound zurück!







Einen ersten Vorgeschmack liefern Glasperlenspiel mit der brandneuen Single „Self Love“: Einem musikalischen und auch persönlichen Befreiungsschlag, mit dem sich das Duo von sämtlichen Erwartungshaltungen, Drittmeinungen und KI-gesteuerten Playlist-Algorithmen löst. Ein Song von wiedergefundener Freiheit, Selbstliebe und Selbstakzeptanz, die Carolin und Daniel in einem sofort wiedererkennbaren und doch erfrischend neuartigen Sound zwischen Pop, Electro und K-Pop-Einflüssen verarbeiten.





„In den letzten Jahren habe ich mich ein wenig lost gefühlt“, so Carolin über die Auftakt-Single zum neuen Glasperlenspiel-Album. „Alles erschien irgendwie festgefahren und ohne echte Perspektive auf Veränderung. Dieser Track ist wie eine Art Startschuss für ein neues Kapitel; eine Zeit des Aufbruchs und des Wachstums.“

Veränderung, Wachstum und die Suche nach neuen Perspektiven – Motive, die sich wie ein roter Faden durch das kommende Album ziehen, das Glasperlenspiel schlicht „GPS 26“ benannt haben. Ein Titel, der die Neudefinition des Duos kurz und knapp auf den Punkt bringt. Auf ihren neuen Songs haben sich Carolin und Daniel vom Sound und der Ästhetik des K-Pop inspirieren lassen. Getrieben von der Frage: Was wollen wir heute sein? Und wie wollen wir klingen? Auf „GPS 26“ gibt die Formation nun die Antwort!

„GPS 26“ ist das Ergebnis eines radikalen Neubeginns. Einer neuen Selbstverständlichkeit, einer neuen Coolness. Ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Visuals, Fashion und Liveperformance, das Grenzen sprengen und die Vorstellung dessen erweitern möchte, was deutschsprachige Popmusik im Jahr 2026 sein kann. Ermutigt von einem Mindset, der von einem Songwriting-Trip nach Seoul geprägt wurde, auf dem Carolin und Daniel den besonderen Vibe der koreanischen Hauptstadt in sich aufsogen. Raus aus dem westlichen Pop-Autopiloten. Raus aus bekannten Kreativräumen. Raus aus vorgefestigten Erwartungshaltungen. Stattdessen: Culture Clash. Reibung. Eine andere Energie, eine andere Geschwindigkeit und andere Entscheidungen. Ohne Sicherheitsnetz, sondern nur nach Bauchgefühl. Wie damals, vor dem großen Erfolg.

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