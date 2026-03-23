Glasperlenspiel Timberjacks Tour 2026: Alle Termine und Infos

Glasperlenspiel live 2026: Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg bringen ihre Timberjacks Tour 2026 auf die Bühne und machen in mehreren Städten Halt. Auf der Tourdaten 2026 bereits als Teil der aktuellen Live-Termine angekündigt. Parallel dazu nennt Timberjacks das Format „Timberjacks Unplugged“ und beschreibt die Shows als besonders nahbares Live-Erlebnis mit den größten Hits von Glasperlenspiel. Auch Ticketseiten wie Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg bringen ihreauf die Bühne und machen in mehreren Städten Halt. Auf der offiziellen Glasperlenspiel Website werden diebereits als Teil der aktuellen Live-Termine angekündigt. Parallel dazu nennt Timberjacks das Formatund beschreibt die Shows als besonders nahbares Live-Erlebnis mit den größten Hits von Glasperlenspiel. Auch Ticketseiten wie Eventim führen bereits Termine für die Reihe.

Fans können sich 2026 unter anderem auf Konzerte in Kassel, Köln, Siegen, Bispingen, Marl, Düren, Göttingen, Bad Hersfeld, Bocholt und Bannewitz freuen. Timberjacks bewirbt die Abende als unplugged, intim und nah an den Fans; auf der offiziellen Show-Seite ist zusätzlich von Welcome Drink, BBQ-Buffet und Aftershow-Party die Rede. Wer Glasperlenspiel Tickets 2026 sucht, findet die Termine sowohl über die offizielle Bandseite als auch über Ticketplattformen.

Mit der Glasperlenspiel Timberjacks Tour 2026 erwartet Fans ein besonderes Live-Format, das bekannte Songs wie „Geiles Leben“ bis „Nie vergessen“ in einem neuen Rahmen erlebbar machen soll. Wer Glasperlenspiel live und persönlicher denn je erleben will, sollte die Tourtermine 2026 im Blick behalten und sich frühzeitig Tickets sichern.