Neue Doppelsingle “LALISA” x “Gott sei Dank” kommt am 12.06.

Wir haben großartige Neuigkeiten für euch!

Glasperlenspiel melden sich mit neuer Musik zurück: Am 12.06. erscheint die brandneue Doppelsingle “LALISA” x “Gott sei Dank”. Zwei Songs, ein gemeinsamer Release und ein klarer Startschuss für das nächste Kapitel des erfolgreichen Pop-Duos. Fans können beide Tracks ab sofort pre-saven und sind damit direkt dabei, sobald die Songs online gehen.

Mit “LALISA” und “Gott sei Dank” zeigen Glasperlenspiel zwei neue Facetten ihres Sounds. Zu “LALISA” erscheint außerdem ein offizielles Musikvideo, während “Gott sei Dank” mit einem eigenen Visualizer begleitet wird. Damit liefert das Duo nicht nur neue Musik, sondern auch visuelle Inhalte, die den Release zusätzlich erlebbar machen.

Das neue Album “GPS 26” vorbestellen

Die Doppelsingle gibt zugleich einen Ausblick auf das kommende Album “GPS26”. Mit dem neuen Projekt schlagen Glasperlenspiel ein weiteres Kapitel ihrer musikalischen Reise auf und verbinden eingängige Pop-Momente mit frischer Energie. “LALISA” x “Gott sei Dank” markiert dabei den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zu “GPS26” und macht deutlich: Für Glasperlenspiel beginnt eine neue Phase.