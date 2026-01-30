Holding On – Gregory Porter & Rules spielen Live Session

Rules ist ein Multiinstrumentalist und Produzent elektronischer Musik aus den East Midlands (UK), der für seine Mischung aus warmen, fließenden Klängen und klassischen House-Elementen bekannt ist. Seine Songs wurden bislang über 70 Millionen Mal gestreamt. Im Januar erschien sein Remix des Gregory-Porter-Songs “Holding On“ von dessen Album ”Take Me To The Alley“ und entwickelte sich in kürzester Zeit zum internationalen Streaming Hit.

Dieser Erfolg hat die beiden Künstler jetzt auf eine im Remix-Bereich seltene Idee gebracht: gemeinsam trafen sie sich in “The Pool“, einem legendären Raum in den Londoner Miloco Recording Studios. Der 104 Quadratmeter große Aufnahmeraum ist bekannt für seine seltene Sammlung von Vintage-Equipment. Zusammen mit James Brander (Wurlitzer), Jack Bradbury (Bass) und Harry Wright (Drums) nahmen Porter und Rules den Remix von ”Holding On“ in einer groovenden akustischen Version auf und schlossen so den Kreis von Original, Remix und Akustik-Version.

Gregory Porter-Songs haben in der Vergangenheit schon öfter als Remixe die Welt von House und Electronica erobert. Der mit Abstand erfolgreichste ist der “Claptone Remix” von “Liquid Spirit“, der 2015 die Charts stürmte und zum Club-Klassiker wurde.

GREGORY PORTER LIVE 2026