Gregory Porter | News | Holding On - Gregory Porter & Rules spielen Live Session

Gregory Porter
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosTermineTermineFotosFotosBiografieBiografie

Holding On – Gregory Porter & Rules spielen Live Session

Gregory Porter & Rules
(c) Decca Records
27.02.2026
Rules ist ein Multiinstrumentalist und Produzent elektronischer Musik aus den East Midlands (UK), der für seine Mischung aus warmen, fließenden Klängen und klassischen House-Elementen bekannt ist. Seine Songs wurden bislang über 70 Millionen Mal gestreamt. Im Januar erschien sein Remix des Gregory-Porter-Songs “Holding On“ von dessen Album ”Take Me To The Alley“ und entwickelte sich in kürzester Zeit zum internationalen Streaming Hit.
Dieser Erfolg hat die beiden Künstler jetzt auf eine im Remix-Bereich seltene Idee gebracht: gemeinsam trafen sie sich in “The Pool“, einem legendären Raum in den Londoner Miloco Recording Studios. Der 104 Quadratmeter große Aufnahmeraum ist bekannt für seine seltene Sammlung von Vintage-Equipment. Zusammen mit James Brander (Wurlitzer), Jack Bradbury (Bass) und Harry Wright (Drums) nahmen Porter und Rules den Remix von ”Holding On“ in einer groovenden akustischen Version auf und schlossen so den Kreis von Original, Remix und Akustik-Version.
Gregory Porter-Songs haben in der Vergangenheit schon öfter als Remixe die Welt von House und Electronica erobert. Der mit Abstand erfolgreichste ist der “Claptone Remix” von “Liquid Spirit“, der 2015 die Charts stürmte und zum Club-Klassiker wurde.
GREGORY PORTER LIVE 2026
19.07.26    Regensburg – Thurn und Taxis Schlossfestspiele
21.07.26    Bremen – Seebühne
24.07.26    Tulln (A) – Donaubühne
30.07.26    Lüneburg – Kultursommer Sülzwiesen Open-Air
19.11.26    Dübendorf (CH) – The Hall
06.12.26    Lübeck – Musik- und Kongresshalle
07.12.26    Hannover – Kuppelsaal im HCC
08.12.26    Dortmund – Konzerthaus
12.12.26    Frankfurt – Alte Oper
14.12.26    Berlin – Philharmonie
15.12.26    München – Isarphilharmonie
16.12.26    Stuttgart – Beethovensaal
18.12.26    Hamburg – Elbphilharmonie
 

Weitere Musik von Gregory Porter

Digital2024
Christmas Wish (Digital Deluxe Edition)
Vinyl2024
Still Rising (Ltd. Excl. Yellow LP)
Vinyl2023
Christmas Wish (LP)
Vinyl2023
Christmas Wish (Ltd. Excl. Picture Disc)
CD2023
Christmas Wish
Vinyl2023
Liquid Spirit (Ltd. Excl. 10th Anniversary 3LP + Signed Art Card)
Start
Gregory Porter
News
Holding On – Gregory Porter & Rules spielen Live Session
Mehr von Gregory Porter
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür Geschäftspartner