Zurück nach Mako Island: Staffel 1 & 2 von "H2O – Plötzlich Meerjungfrau“ jetzt als Hörspiel-Sammlungen erhältlich

“H2O – Plötzlich Meerjungfrau
” zählt bis heute zu den beliebtesten Jugendserien rund um Freundschaft, Geheimnisse und magische Abenteuer. Jetzt sind die kompletten Hörspiele der ersten beiden Staffeln in zwei umfangreichen Sammlungen erhältlich und laden zu einer Rückkehr nach Mako Island ein.
In der ersten Staffel
verändert ein geheimnisvolles Ereignis das Leben von Cleo, Emma und Rikki für immer. Plötzlich müssen die drei Freundinnen lernen, mit ihren besonderen Fähigkeiten umzugehen und ihr außergewöhnliches Geheimnis vor Familie, Freunden und Mitschülern zu bewahren. Gleichzeitig entdecken sie immer mehr über die Herkunft ihrer Kräfte und die Geheimnisse von Mako Island.
Auch in der zweiten Staffel
wird es nicht ruhiger. Die neue Mitschülerin Charlotte bringt das Leben der Meerjungfrauen gehörig durcheinander. Während sie Cleos Freund Lewis näherkommt, stößt sie immer tiefer in die Welt der drei Freundinnen vor. Neue Konflikte, stärkere Kräfte und unerwartete Entwicklungen stellen ihre Freundschaft dabei immer wieder auf die Probe.
Mit ihren spannenden Geschichten, sympathischen Figuren und der einzigartigen Mischung aus Alltag, Fantasy und Abenteuer hat sich “H2O – Plötzlich Meerjungfrau
” längst Kultstatus erarbeitet. Die beiden Hörspiel-Sammlungen bieten die perfekte Gelegenheit, die ersten beiden Staffeln noch einmal zu erleben oder die Welt von Mako Island neu zu entdecken. Die Hörspiele sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.