ROLE MODEL kündigt neues Album an „Chuck Timely & The Hourglass“

ROLE MODEL (Tucker Pillsbury) kündigt mit „Chuck Timely & The Hourglass“ sein drittes Studioalbum an, das am 7. August erscheint. Gleichzeitig gibt der US-amerikanische Singer-Songwriter bekannt, dass die erste Single „High Hopes 3000“ am 3. Juni veröffentlicht wird.

Mit dem neuen Projekt schlägt ROLE MODEL das nächste Kapitel seiner Karriere auf und führt Fans in das geheimnisvolle Universum von „Chuck Timely“ ein. Bereits in den vergangenen Wochen sorgte die mysteriöse Figur mit rätselhaften Botschaften und versteckten Hinweisen für Spekulationen innerhalb der Fan-Community.

Mit der Ankündigung von „Chuck Timely & The Hourglass“ und der bevorstehenden Single gibt ROLE MODEL nun den ersten Ausblick auf seine nächste musikalische Ära.