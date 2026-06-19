Role Model kündigt neues Album „Chuck Timely & the Hourglass“ an

Role Model startet in sein nächstes großes Kapitel: Am 7. August 2026 erscheint sein neues Album „Chuck Timely & the Hourglass“. Für Fans ist dieses Album Release schon jetzt einer der spannendsten Pop-Momente des Sommers. Der Titel klingt geheimnisvoll, verspielt und ein bisschen wie der Auftakt zu einer Geschichte, die man sofort weiterverfolgen möchte. Nach seinem bisherigen Weg zwischen Indie-Pop, Coming-of-Age-Gefühlen und sehr persönlichem Songwriting darf man gespannt sein, welche neuen Songs diesmal auf uns warten.

Ein neues Role Model Album mit besonderem Titel

„Chuck Timely & the Hourglass“ wirkt schon auf dem Papier wie mehr als nur ein Albumtitel. Er öffnet direkt eine eigene kleine Welt und lässt viel Raum für Bilder, Figuren und emotionale Zwischentöne.

Role Model hat sich in den vergangenen Jahren einen Sound aufgebaut, der nahbar wirkt, aber nie beliebig klingt. Seine Songs leben von kleinen Beobachtungen, direkten Gefühlen und einer Stimme, die oft so klingt, als würde sie gerade neben dir im Raum entstehen. Genau deshalb passt ein Titel wie „Chuck Timely & the Hourglass“ so gut zu ihm: Er klingt nach Zeit, Erinnerungen, Veränderung und nach einer Figur, die vielleicht mehr über das Album verrät, als man beim ersten Lesen denkt.

„Chuck Timely & the Hourglass“ erscheint am 7. August 2026

Das Release Date steht fest: Das neue Album von Role Model erscheint am 7. August 2026. Damit landet die Platte mitten im Sommer und bringt genau die richtige Ausgangslage für Songs mit, die lange nachhallen können.

Ein Album Release im August fühlt sich bei Role Model besonders passend an. Seine Musik hatte schon immer diesen Mix aus Leichtigkeit und Melancholie, der gerade in warmen Monaten stark funktioniert. Man hört hin, bleibt hängen und entdeckt zwischen eingängigen Melodien oft kleine Brüche, die den Songs Tiefe geben. Wenn „Chuck Timely & the Hourglass“ daran anknüpft, könnte das Album zu einem dieser Releases werden, die erst sofort ins Ohr gehen und später noch einmal ganz anders wirken.

Neue Songs zwischen Gefühl, Pop und Storytelling

Noch bevor alle Details bekannt sind, weckt die Ankündigung große Erwartungen an die neuen Songs. Role Model steht für Musik, die emotional offen ist, aber nie überladen wirkt.

Seine besten Momente entstehen oft dann, wenn Alltagsgefühle plötzlich größer werden: Verliebtsein, Unsicherheit, Sehnsucht, Humor, Selbstzweifel und diese kleinen Szenen, die man sofort vor Augen hat. Genau daraus kann ein Album entstehen, das nicht nur einzelne Tracks liefert, sondern eine Stimmung trägt. „Chuck Timely & the Hourglass“ klingt nach einem Projekt, das mit Figuren, Zeitbildern und persönlichen Momenten spielen könnte.

„Chuck Timely & the Hourglass“ auf Vinyl, CD und Kassette entdecken

Neben der digitalen Veröffentlichung wird „Chuck Timely & the Hourglass“ auch in mehreren physischen Formaten erhältlich sein. Für Fans, die Role Models Musik nicht nur streamen, sondern bewusst sammeln möchten, lohnt sich ein genauer Blick auf die verschiedenen Varianten.

Zusätzlich sind Bundles erhältlich, die das Album mit Fanartikeln kombinieren. So kannst du je nach Vorliebe zwischen klassischem Tonträger, besonderer Sammler-Edition und Bundle wählen.

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