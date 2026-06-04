ROLE MODEL veröffentlicht neue Single „High Hopes 3000“

Mit „High Hopes 3000“ präsetiert ROLE MODEL uns den ersten Vorboten seines dritten Studioalbums „Chuck Timely & The Hourglass“, das am 07. August erscheint.

Bereits in den vergangenen Wochen sorgte der Musiker mit einer kreativen Teaser-Kampagne für Aufmerksamkeit: Ausgewählte Fans erhielten geheimnisvolle Postkarten des mysteriösen „Chuck Timely“, die über eine Telefonnummer zu einer exklusiven Voicemail-Nachricht führten. Parallel dazu heizte ein eigens eingerichteter Instagram-Account die Spekulationen rund um die Identität der Figur weiter an.

Begleitend zum Release erscheint auch das offizielle Musikvideo , das unter der Regie von Danica Arias Kleinknecht entstanden ist und den Auftakt zu einer neuen Ära des Künstlers markiert.

„High Hopes 3000“ von ROLE MODEL ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.