Hey Violet präsentieren Live-Video zu “I Can Feel It”

Kraftvoller Rock, perfekte Pop-Hooklines, treibende Punk-Attitüde – und alles dargeboten von drei aufregenden jungen Frauen und einem Mann: Wie diese Verbindung klingt, beweisenim Live-Video zur aktuellen Single “ I Can Feel It ”. Aufgenommen wurde der Clip im Troubadour – einem legendären Club in. Mit enormem Druck und unglaublicher Spielfreude reißen sie das Publikum mit und sind voll in ihrem Element. Die deutschen Fans konnten Hey Violet bislang im Vorprogramm der letzten 5 Seconds Of Summer-Tour erleben, imkehren die kessen Bandleader für ihre ersten Headline-Shows zurück.