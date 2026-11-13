Holly Humberstone erweitert „Cruel World“ um fünf neue Songs

Am 13. November erscheint „Cruel World…So It Ends“, die Deluxe-Version von Holly Humberstones zweitem Album. Die Erweiterung ergänzt „Cruel World“ um fünf neue Songs. Dazu gehören „Too Cute To Be Lonely“, das BBC Radio 1 als „Hottest Record“ vorstellte, „Killing The Mood“ und „Silver Sky“, dessen Sound von den 90ern inspiriert ist. Holly schrieb die Songs gemeinsam mit ihrem langjährigen Produzenten Rob Milton. Die Arbeit daran beschreibt sie als freier und selbstbewusster, weil der Druck nach dem Albumrelease weg war und sie im Studio einfach ausprobieren konnte.

Für Holly fühlt sich „So It Ends“ wie eine Zugabe zu „Cruel World“ an: Während das Album seine eigene, in sich geschlossene Geschichte erzählt, führen die fünf neuen Songs noch einmal in diese Welt zurück. Das Video zu „Killing The Mood“ zeigt Holly mit ihrer Band in der Welt von „Cruel World“. Regie führte Silken Weinberg.