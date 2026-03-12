Nach Blitzbesuch in Deutschland: Holly Humberstone veröffentlicht ihre neue Single “Cruel World”

Wenn man das neue Jahr wie Holly Humberstone mit einer neuen Single beginnt, dann kann die Fanliebe sie bis in den Frühling tragen: “To Love Somebody” klettert in den Radio-Charts immer weiter nach oben und beschert der Britin einen Platz in der Top10. Nun legt Holly Humberstone ihren neuen Song “Cruel World” vor und präsentiert den Titelsong ihres kommenden Albums, das am 10. April erscheinen wird. Einige Einblicke in “Cruel World” gab Holly Humberstone bei ihrem Blitzbesuch in Deutschland, wo sie sich bei einem exklusiven Fan-Event Zeit für die Fragen ihrer Hörer*innen nahm und einen Einblick in den kreativen Prozess ihrer Songs gab. Natürlich gab es auch ein kleines Live-Set und ein Foto set-up. Einen kleinen Eindruck von dem Event gibt es hier
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„Um extremes Glück empfinden zu können, muss man extreme Traurigkeit kennen." Bekannt für ihr ausgeprägtes Songwriting-Talent, nominiert für einen Ivor Novello Award für ihre Debüt-EP und als Gewinnerin des BRIT Rising Star 2022, hat sich Holly zu einer globalen Größe entwickelt, deren klare Erzählkunst weit über ihre eigenen Grenzen hinaus Resonanz findet. Man darf gespannt sein, was 2026 noch von Holly kommen wird!