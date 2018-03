Schaut euch die Fotos an: Hozier und Charley Ann Schmutzler bei den Proben des The Voice Of Germany Finales

Hozier am 12. Dezember 2014 beim großen The Voice Of Germany Finale auf. Gemeinsam mit Finalistin Charley Ann Schmutzler wird er dort seine Hit-Single “ Wie wir euch bereits berichten durften , tritt der irische Durchstarteram 12. Dezember 2014 beim großenFinale auf. Gemeinsam mit Finalistinwird er dort seine Hit-Single “ Take Me To Church ” performen. Schon heute durften sich der Singer/ Songwriter und die Blondine aus Dresden bei den Proben zur morgigen Show kennenlernen. Ein sehr gutes Omen: Die beiden waren sich direkt symphatisch und drückten sich direkt zur Begrüßung sehr herzlich.

Charly Ann – übrigens bekennender Hozier Fan – war ganz aufgeregt. Schon im Vorfeld gab sie zu Protokoll: “Ich habe mich extrem darüber gefreut, dass ich mit Hozier singen darf. Das ist genau die Musik, die ich auch privat am liebsten höre. Das Lied ‘Take Me To Church’ läuft seit Wochen auf meinem iPod rauf und runter.” Als die The Voice Of Germany Finalistin dann auch noch erfuhr, dass “Take Me To Church” für einen Grammy nominiert worden ist , schnellte ihr Puls noch mehr in die Höhe.

Aber trotz aller Aufregung lieferten die Beiden natürlich eine tolle Probe für einen morgen sicherlich großartig werdenden Auftritt ab. Ganz die Profis also – die es sich im Foto über diesem Artikel übrigens in den Sesseln von Charly Anns Coaches Smudo und Michi bequem gemacht haben. Wer nun neugierig ist, wie denn das Bühnenbild der “Take Me To Church” Performance aussehen wird, dem sei gesagt: Es ist überwältigend – so überwältigend, dass es bis zur Show (Freitagabend ab 20:15 Uhr auf Sat.1) noch eine Überraschung für euch bleiben soll.

