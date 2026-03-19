Gemeinsam stark mit “Die fleißige Bande” und Hurra Kinderlieder

Mit “Die fleißige Bande
” veröffentlichen Hurra Kinderlieder
eine neue, fröhliche Single, die Kinder spielerisch zum Mitmachen und Anpacken einlädt. Im Mittelpunkt steht eine Botschaft, die im Familienalltag bestens funktioniert: Jeder kann mit anpacken und damit geht am Ende vieles leichter. So greift der Song typische Alltagssituationen von Familien auf und zeigt mit viel Leichtigkeit, wie aus kleinen Herausforderungen gemeinsame Erfolgserlebnisse werden.
Mit einer eingängigen Melodie, viel Humor und einem klaren Mitmach-Charakter animiert “Die fleißige Bande
” Klein und Groß dazu, aktiv zu werden und direkt loszulegen. Dabei vermittelt der Song ganz nebenbei Werte wie Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Selbstwirksamkeit, ohne belehrend zu wirken. Mit dieser Mischung fügt sich “Die fleißige Bande
” perfekt in das vielseitige Repertoire von Hurra Kinderlieder,
das Familien auf inzwischen mehr als 14 Sprachen unterhält und gleichzeitig spielerische und wertvolle Impulse für den Alltag gibt.
Auch diesmal wird der Song von einem witzigen, liebevoll animierten Musikvideo
begleitet, das die Geschichte visuell ergänzt und für zusätzliche Begeisterung sorgt. “Die fleißige Bande
” ist ab sofort überall im Streaming und als Download verfügbar und bringt frischen Schwung in jedes Kinderzimmer.