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Hurra Kinderlieder: “KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten” bringt Musik in den Kita-Alltag

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25.09.2026
Mit KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten ist ab sofort eine neue Compilation von Hurra Kinderlieder verfügbar. Insgesamt 23 Songs greifen verschiedene Situationen aus dem Kita-Alltag auf – von Bewegung und gemeinsamem Essen bis hin zum Aufräumen, Anziehen und Entdecken.
Zur Sammlung gehören bekannte Lieder wie “Wir bewegen uns”, “Komm wir teilen”, “Wasch uns!”, “Aufräumblitz”, “Anziehen – Ausziehen” und “Guten Appetit!”. Auch die neueste Single “Dein Freund die Ampel” ist auf der Compilation vertreten. So treffen Bewegungslieder und Mitmach-Hits auf Songs rund um alltägliche Themen.
Mit Humor, eingängigen Melodien und positiven Botschaften bietet KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten eine abwechslungsreiche Auswahl für gemeinsame musikalische Momente. Die 23 Lieder laden zum Mitsingen, Tanzen und Entdecken ein und bündeln zahlreiche Hurra Kinderlieder passend zum Kindergartenalltag. 

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