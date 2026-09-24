Hurra Kinderlieder: “KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten” bringt Musik in den Kita-Alltag

“KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten” ist ab sofort eine neue Compilation von Mitist ab sofort eine neue Compilation von Hurra Kinderlieder verfügbar. Insgesamt 23 Songs greifen verschiedene Situationen aus dem Kita-Alltag auf – von Bewegung und gemeinsamem Essen bis hin zum Aufräumen, Anziehen und Entdecken.

Zur Sammlung gehören bekannte Lieder wie “Wir bewegen uns”, “Komm wir teilen”, “Wasch uns!”, “Aufräumblitz”, “Anziehen – Ausziehen” und “Guten Appetit!”. Auch die neueste Single “Dein Freund die Ampel” ist auf der Compilation vertreten. So treffen Bewegungslieder und Mitmach-Hits auf Songs rund um alltägliche Themen.