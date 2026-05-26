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Hurra Kinderlieder tauchen mit “Im Meer” in eine musikalische Unterwasserwelt ein

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29.05.2026
Mit “Im Meer” veröffentlichen Hurra Kinderlieder eine neue fröhliche Single, die Kinder und Familien auf eine fantasievolle Reise durch die bunte Welt unter Wasser mitnimmt. Zwischen quasselnden Quallen, tuschelnden Muscheln und plappernden Krabben entsteht eine lebendige Meereskulisse voller Spaß, Bewegung und guter Laune, die sofort zum Mitsingen und Mittanzen einlädt.
Der neue Song verbindet eingängige Melodien mit sommerlichen, karibischen Rhythmen und sorgt damit für echtes Urlaubsfeeling im Kinderzimmer. Spielerisch entdecken Kinder die faszinierende Unterwasserwelt, während lustige Reime und liebevoll erzählte Szenen die Fantasie anregen und zum Mitmachen animieren. Wie gewohnt schaffen es Hurra Kinderlieder dabei, Unterhaltung und spielerisches Lernen auf leichte und unbeschwerte Weise miteinander zu verbinden.
Auch “Im Meer” wird von einem witzigen, farbenfrohen Animationsvideo begleitet, das die maritime Abenteuerwelt lebendig werden lässt und den Song visuell ergänzt. “Im Meer” ist ab sofort überall im Streaming und als Download verfügbar und bringt sommerliche Stimmung, Bewegung und jede Menge gute Laune in den Familienalltag.

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