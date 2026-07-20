Hurra Kinderlieder | News | "Kinderlieder Kindergeburtstag": Die neue Hurra Kinderlieder-Compilation für die nächste Geburtstagsfeier

Hurra Kinderlieder
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosBiografieBiografie

“Kinderlieder Kindergeburtstag”: Die neue Hurra Kinderlieder-Compilation für die nächste Geburtstagsfeier

News Hurra Kindergeburtstag.jpeg
31.07.2026
Was auf einem gelungenen Kindergeburtstag auf keinen Fall fehlen darf? Richtig: Kerzen auspusten, Geschenke auspacken, gemeinsam spielen – und die passende Musik! Mit Kinderlieder Kindergeburtstag veröffentlichen Hurra Kinderlieder deshalb eine neue Zusammenstellung, die die schönsten Songs für kleine Geburtstagsgäste in einer abwechslungsreichen Playlist vereint.

Von fröhlichen Geburtstagsliedern wie Wer hat hier Geburtstag? über energiegeladene Partyhits wie “Kinder Mäuse Monster Party” bis hin zu beliebten Bewegungsliedern wie “Ich hüpfe wie ein Flummi”, “Wir bewegen uns” oder “Baby Giraffe” bietet die Compilation alles, was Kinder zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern brauchen. Die Mischung aus eingängigen Melodien, lustigen Geschichten und jeder Menge Mitmachspaß sorgt dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Wie gewohnt verbinden Hurra Kinderlieder auch hier Humor und spielerische Impulse für den Familienalltag. Die vielseitigen Songs fördern Bewegung, regen die Fantasie an und sorgen sowohl auf dem Kindergeburtstag als auch beim Spielen, Toben oder Feiern mit Freunden und Familie für herrliche Momente.

Kinderlieder Kindergeburtstag ist ab sofort im Streaming und Download erhältlich und liefert den perfekten Soundtrack für einen rundum gelungenen Kindergeburtstag voller Musik, Bewegung und guter Laune.

Weitere Musik von Hurra Kinderlieder

Playlist
Digital2026
Kinderlieder Sommerhits
Digital2026
Die lustigen Monate
Digital2026
Im Meer
Playlist
Digital2026
Gute Laune Kinderparty
Digital2026
Wupdidu! Das Warzenschwein
Digital2026
Die fleißige Bande
Start
Hurra Kinderlieder
News
“Kinderlieder Kindergeburtstag”: Die neue Hurra Kinderlieder-Compilation für die nächste Geburtstagsfeier
Mehr von Hurra Kinderlieder
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür GeschäftspartnerBarrierefreiheit Statement