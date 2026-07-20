“Kinderlieder Kindergeburtstag”: Die neue Hurra Kinderlieder-Compilation für die nächste Geburtstagsfeier

Was auf einem gelungenen Kindergeburtstag auf keinen Fall fehlen darf? Richtig: Kerzen auspusten, Geschenke auspacken, gemeinsam spielen – und die passende Musik! Mit “Kinderlieder Kindergeburtstag”
veröffentlichen Hurra Kinderlieder
deshalb eine neue Zusammenstellung, die die schönsten Songs für kleine Geburtstagsgäste in einer abwechslungsreichen Playlist vereint.
Von fröhlichen Geburtstagsliedern wie “Wer hat hier Geburtstag?”
über energiegeladene Partyhits wie “Kinder Mäuse Monster Party”
bis hin zu beliebten Bewegungsliedern wie “Ich hüpfe wie ein Flummi”
, “Wir bewegen uns”
oder “Baby Giraffe”
bietet die Compilation alles, was Kinder zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern brauchen. Die Mischung aus eingängigen Melodien, lustigen Geschichten und jeder Menge Mitmachspaß sorgt dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.
Wie gewohnt verbinden Hurra Kinderlieder
auch hier Humor und spielerische Impulse für den Familienalltag. Die vielseitigen Songs fördern Bewegung, regen die Fantasie an und sorgen sowohl auf dem Kindergeburtstag als auch beim Spielen, Toben oder Feiern mit Freunden und Familie für herrliche Momente.“Kinderlieder Kindergeburtstag”
ist ab sofort im Streaming und Download erhältlich und liefert den perfekten Soundtrack für einen rundum gelungenen Kindergeburtstag voller Musik, Bewegung und guter Laune.