Mit dem neuen Song von Hurra Kinderlieder “Dein Freund die Ampel” sicher durch den Straßenverkehr
11.09.2026
Die neue Single “Dein Freund die Ampel” von Hurra Kinderlieder dreht sich rund ums sichere Verhalten im Straßenverkehr. Ob mit dem Fahrrad übers Land, zu Fuß durch die Stadt oder sogar beim Reiten durch den Wald, die Ampel ist oft ein wichtiger Begleiter auf dem Weg. Dabei ist die Regel ganz einfach: Sobald die Ampel Rot zeigt, heißt es warten. Springt sie auf Grün, kann es weitergehen.
Doch bevor es wirklich losgeht, kommt noch der Sicherheitsblick. Denn auch bei grüner Ampel heißt es: erst nach links, dann nach rechts und noch einmal nach links schauen. Hurra Kinderlieder verpacken diese Verkehrsregel mit eingängiger Melodie und einem witzig-coolen NDW-Sound. So vermittelt “Dein Freund die Ampel” spielerisch, worauf es beim Überqueren der Straße ankommt, und sorgt gleichzeitig für jede Menge gute Laune.
Passend zur neuen Single gibt es auch ein liebevoll animiertes Musikvideo, das die verschiedenen Situationen aus dem Song aufgreift. Viele kleine Gags und bunte Details bringen die Botschaft auf unterhaltsame Weise auf den Bildschirm. Damit verbindet “Dein Freund die Ampel” Musik, Humor und spielerisches Lernen rund um eine der wichtigsten Regeln unterwegs: an der Ampel aufmerksam bleiben und lieber einmal mehr schauen.