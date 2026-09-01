Mit dem neuen Song von Hurra Kinderlieder “Dein Freund die Ampel” sicher durch den Straßenverkehr

Passend zur neuen Single gibt es auch ein liebevoll animiertes Musikvideo, das die verschiedenen Situationen aus dem Song aufgreift. Viele kleine Gags und bunte Details bringen die Botschaft auf unterhaltsame Weise auf den Bildschirm. Damit verbindetMusik, Humor und spielerisches Lernen rund um eine der wichtigsten Regeln unterwegs: an der Ampel aufmerksam bleiben und lieber einmal mehr schauen.