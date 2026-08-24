Mit der neuen Compilation von Hurra Kinderlieder und Hacki Backi macht Zähneputzen gleich doppelt Spaß

Zähneputzen gehört zum Familienalltag einfach dazu. Mit “Hacki Backi Kinderlieder Zähneputzen
” veröffentlicht Hurra Kinderlieder
deshalb nun eine neue Zusammenstellung fröhlicher Songs, die Kinder mit Musik, Humor und jeder Menge Mitmachspaß für die tägliche Zahnpflege begeistert.
Im Mittelpunkt steht das beliebte kleine Zahnmonster Hacki Backi, das Kinder seit Jahren beim Zähneputzen begleitet. Das “Hacki Backi”-Animationsvideo
auf dem YouTube-Kanal von Hurra Kinderlieder
steuert bereits auf 200 Millionen Views zu und ist auch – in viele andere Sprachen übersetzt – weltweit ein Hit. Daher dürfen Songklassiker wie “Hacki Backi – Drei Minuten Zähne putzen
” und “Bitte nicht die Bürste! (Das Hacki Backi Zahnputz-Lied)
” auf dieser Zusammenstellung natürlich nicht fehlen, ergänzt um Mitmachsongs wie “Jeden Morgen, jeden Abend
” sowie weitere Lieder rund um Zahnbürsten, gesunde Zähne und den Alltag im Badezimmer.
Mit eingängigen Melodien und kindgerechten Botschaften wird aus dem täglichen Zähneputzen so ein gemeinsames Ritual, das Kindern nicht nur Freude bereitet, sondern auch die Bedeutung gesunder Zahnpflege näherbringt. Wer Hacki Backi dabei ganz besonders ins Herz geschlossen hat, kann das kleine Zahnmonster jetzt auch als Plüschtier
ins Badezimmer oder überall hin mitnehmen. So sorgt der freche Zahnputzmotivator sowohl beim Singen, Spielen und Kuscheln als auch beim täglichen Zähneputzen für gute Laune, ganz egal zu welcher Tageszeit.
“Hacki Backi Kinderlieder Zähneputzen
” ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und sorgt dafür, dass die Zahnbürste bei Klein und Groß jeden Tag gerne in die Hand genommen wird.