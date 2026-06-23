Mit Hurra Kinderlieder und “Die lustigen Monate” spielerisch durch das Jahr

Mit “Die lustigen Monate
” gibt es von Hurra Kinderlieder
eine neue fröhliche Single, die Kinder auf eine musikalische Reise durch das ganze Jahr mitnimmt. Von den ersten Frühlingsboten über sonnige Sommertage bis hin zu bunten Herbstmomenten und gemütlicher Winterzeit gibt es jeden Monat etwas Neues zu entdecken. So lernen Kinder die zwölf Monate auf spielerische Weise kennen und entwickeln ganz nebenbei ein Gefühl für den Ablauf des Jahres.
Wie gewohnt verbinden Hurra Kinderlieder
eingängige Melodien mit lustig erzählten Geschichten und einem hohen Mitmach-Faktor. Fröhliche Reime, ein mitreißender Rhythmus und jede Menge gute Laune laden dazu ein, mitzusingen, mitzuklatschen und mitzutanzen. Dabei schafft der Song einen heiteren Zugang zu einem Thema, das Kinder im Alltag täglich begleitet: Die Jahreszeiten und die Veränderungen, die sie mit sich bringen.
Passend zur neuen Single erscheint auch diesmal ein farbenfrohes Animationsvideo, das die Besonderheiten der einzelnen Monate auf unterhaltsam witzige Weise zum Leben erweckt und den Lern- und Hörspaß visuell ergänzt. “Die lustigen Monate
” ist ab sofort überall im Streaming und als Download erhältlich und bringt ganz viel Freude in den Familienalltag.
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Passend zur Ferien- und Sommerzeit gibt es außerdem eine neue Playlist mit den schönsten Sommerhits von Hurra Kinderlieder. Mit fröhlichen Liedern wie “Im Meer
”, “Das Sommertier
”, “Wupdidu! Das Warzenschwein
” und “Ferien auf dem Bauernhof
” vereint “Kinderlieder Sommer” zahlreiche beliebte Klassiker und sommerliche Songs von Hurra Kinderlieder und liefert so den idealen Soundtrack für sonnige Tage und gemeinsame Familienmomente.