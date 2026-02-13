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Suchspaß für die ganze Familie: Die neue Single von Hurra Kinderlieder ist da!

Die neue Single "Wo ist der kleine Hase?" von Hurra Kinderlieder ist da!
13.02.2026
Hurra Kinderlieder melden sich im neuen Jahr mit einem brandneuen, heiteren Such-Lied zurück! In der neuen Single “Wo ist der kleine Hase?” dreht sich alles um die spannende Frage: Wo haben sich die Kinder der Tiermamas nur versteckt? Und wo ist eigentlich Frida?
Pünktlich zum Release gibt es auch wieder ein zauberhaftes und witziges Animationsvideo. Schau dir jetzt das musikalische Versteckspiel mit Hase, Eule und anderen süßen Tierkindern – und natürlich Frida an!
 

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