Platz 1 der deutschen Kinocharts für "Ich – Einfach unverbesserlich 3″ – gewinnt Freikarten zum Film

Superschurke Gru ist zurück und mit ihm seine liebenswerte Familie und natürlich die Minions! Seit Anfang Juli läuft der dritte Teil der “Ich – Einfach unverbesserlich”-Reihe in den deutschen Kinos und erobert die Herzen der Kinobesucher. 850.000 Zuschauer sahen sich bereits am ersten Wochenende das neue Animationsabenteuer im Kino an. Damit stürmt “Ich – Einfach unverbesserlich 3″ auf Platz 1 der offiziellen deutschen Kinocharts.

Mit Witz, skurrilen Abenteuern und ganz viel ”BANANA“ verspricht der dritte ”Ich – Einfach unverbesserlich“-Film wieder jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie. In der neusten Geschichte proben die Minions den Aufstand gegen Ex-Superschurke Gru, der sich nur noch als guter Ehemann und Vater sieht. Das bringt sie prompt hinter Gitter. Doch damit nicht genug: Mit Balthazar Bratt, einem gescheiterten Kinderstar der 80er-Jahre, der die Weltherrschaft an sich reißen will, bekommt Gru einen neuen Erzfeind! Das Chaos ist perfekt, als er plötzlich von seinem Zwillingsbruder Dru erfährt.

Hörspaß mit Gru und seinen Minions

Hörspaß mit Gru und seinen Minions

Auch außerhalb der Kinos kann man den gelben Wesen kaum entgehen. Ob auf Bananen, Keksen, als Plüschfiguren oder sogar auf Urlaubsfliegern – die Minions sind überall! Ab 28. Juli erscheint der brandneue dritte Teil von "Ich – Einfach unverbesserlich" als Original-Hörspiel. Wer sich bis dahin mit den ersten Kino-Abenteuern einstimmen möchte, lernt im Hörspiel zum ersten Teil von "Ich- Einfach unverbesserlich" die Anfänge von Superschurke Gru und seinen kleinen, gelben Helferlein und hört in "Ich – Einfach unverbesserlich 2″ wie die ultrageheime Geheimagentin Lucy Grus Familienleben aufmischt.

