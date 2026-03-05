Action, Abenteuer und ganz viel Teamgeist in der neuen Hörspielfolge von “Iron Man und seine fantastischen Freunde”

Eine neue Hörspielfolge zur Marvel TV-Serie “Iron Man und seine fantastischen Freunde
” verspricht Action & Abenteuer. Auf kleine und große Superhelden-Fans warten vier neue spannende Geschichten rund um Iron Man, Ironheart und Iron Hulk.
In “Willkommen in Wakanda
” verschlägt es das Iron-Team in das technologisch hochentwickelte Königreich von Black Panther, wo Ultron wertvolle Wakanda-Technologie stiehlt. Doch nicht nur in Wakanda warten Herausforderungen auf das Superhelden-Team: Auch in der eigenen Nachbarschaft geht es alles andere als ruhig zu. Absorbing Man sorgt mit einer aufgerüsteten Baseball-Pitching-Maschine für ordentlich Wirbel, während Swarm mit Hundewelpen und Roboter-Krebsen Chaos verbreitet. In den Episoden “Ein Herz für Hunde
”, “Ironheart am Abschlag
” und “Ein Käfig voller Krebse
” zeigt sich einmal mehr, dass die jungen Supergenies ihre Fähigkeiten nur dann voll ausschöpfen können, wenn sie zusammenhalten.
Neben actionreichen Szenen und spannenden Rettungsaktionen vermittelt die Hörspielserie “Iron Man und seine fantastischen Freunde
” altersgerechte und wichtige Werte wie Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt. Dabei bietet die neue Folge beste Unterhaltung für Kinder ab 4 Jahren und knüpft nahtlos an die Abenteuer der TV-Serie an und verbindet Marvel Action mit einer kindgerechten Erzählweise.
Das neue Hörspiel “04: Iron Man und seine fantastischen Freunde
” ist ab sofort überall als Stream und Download erhältlich und sorgt für neue Superhelden-Action im Kinderzimmer.