Zwei neue Hörspielfolgen von “Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde”

Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde freuen. In den neuen Abenteuern warten wieder spannende Missionen, verrückte Schurkenpläne und jede Menge Teamgeist auf Iron Man, Ironheart und Iron Hulk. Kleine Marvel Fans dürfen sich auf gleich zwei neue Hörspielfolgen vonfreuen. In den neuen Abenteuern warten wieder spannende Missionen, verrückte Schurkenpläne und jede Menge Teamgeist auf Iron Man, Ironheart und Iron Hulk.

05: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde bekommt das Iron-Team Unterstützung von Sam Wilson alias Captain America und seiner neuen Flugdrohne Redwing. Gemeinsam stellen sich die jungen Superhelden Ultron entgegen, der erneut für Chaos sorgt. Außerdem sind Absorbing Man und Swarm auf Diebestour und bringen sogar eine brütende Vogelmama in Gefahr. Nur mit Zusammenhalt und cleveren Ideen gelingt es dem Team, die Stadt zu beschützen. In Folgebekommt das Iron-Team Unterstützung von Sam Wilson alias Captain America und seiner neuen Flugdrohne Redwing. Gemeinsam stellen sich die jungen SuperheldUltron entgegen, der erneut für Chaos sorgt. Außerdemsind Absorbing Man und Swarmauf Diebestour und bringen sogar eine brütende Vogelmama in Gefahr. Nur mit Zusammenhalt und cleveren Ideen gelingt es dem Team, die Stadt zu beschützen.

06: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde reißen die Abenteuer nicht ab. Ultron sorgt mit einem Baby-Strahler für ordentlich Verwirrung, während Absorbing Man sämtliche Snacks auf einem Campingplatz stiehlt. Zusätzlich versucht Swarm, sowohl eine Autoshow als auch ein Rock-Konzert auf der Stark Expo zu sabotieren. Doch das Iron-Team beweist erneut, dass Freundschaft, Mut und Teamwork jede Herausforderung meistern können. Auch in Folgereißen die Abenteuer nicht ab. Ultron sorgt mit einem Baby-Strahler für ordentlich Verwirrung, während Absorbing Man sämtliche Snacks auf einem Campingplatz stiehlt. Zusätzlich versucht Swarm, sowohl eine Autoshow als auch ein Rock-Konzert auf der Stark Expo zu sabotieren. Doch das Iron-Team beweist erneut, dass Freundschaft, Mut und Teamwork jede Herausforderung meistern können.