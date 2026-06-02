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Zwei neue Hörspielfolgen von “Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde”

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05.06.2026
Kleine Marvel Fans dürfen sich auf gleich zwei neue Hörspielfolgen von Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde freuen. In den neuen Abenteuern warten wieder spannende Missionen, verrückte Schurkenpläne und jede Menge Teamgeist auf Iron Man, Ironheart und Iron Hulk.
In Folge 05: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde bekommt das Iron-Team Unterstützung von Sam Wilson alias Captain America und seiner neuen Flugdrohne Redwing. Gemeinsam stellen sich die jungen Superhelden Ultron entgegen, der erneut für Chaos sorgt. Außerdem sind Absorbing Man und Swarm auf Diebestour und bringen sogar eine brütende Vogelmama in Gefahr. Nur mit Zusammenhalt und cleveren Ideen gelingt es dem Team, die Stadt zu beschützen.
Auch in Folge 06: Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde reißen die Abenteuer nicht ab. Ultron sorgt mit einem Baby-Strahler für ordentlich Verwirrung, während Absorbing Man sämtliche Snacks auf einem Campingplatz stiehlt. Zusätzlich versucht Swarm, sowohl eine Autoshow als auch ein Rock-Konzert auf der Stark Expo zu sabotieren. Doch das Iron-Team beweist erneut, dass Freundschaft, Mut und Teamwork jede Herausforderung meistern können.
Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann hört jetzt die neuen Hörspielfolgen von Marvels Iron Man und seine fantastischen Freunde und taucht in zwei spannende Geschichten ein.

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