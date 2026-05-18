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Jack Johnson veröffentlicht neues Album „SURFILMUSIC“

Jack Johnson
18.05.2026
Jack Johnson veröffentlicht mit SURFILMUSIC eine neue Dokumentation, die seinen Weg vom Surfer und Filmemacher bis hin zum international erfolgreichen Musiker nachzeichnet. Der Film feierte jetzt seine Weltpremiere beim SXSW Festival in Austin, Texas.
Die Dokumentation zeigt seltene Aufnahmen aus Johnsons frühen Surf-Filmen sowie persönliches Archivmaterial und verbindet diese mit aktuellen Reflexionen des Singer-Songwriters. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft, Reisen und das Leben am Meer, Erfahrungen, die später auch seinen musikalischen Stil prägten.
Parallel zum Film erschien am 15. Mai das Doppelalbum SURFILMUSIC Soundtrack and 4-Tracks. Neben dem Filmscore von Jack Johnson und Hermanos Gutiérrez enthält das Projekt restaurierte Vier-Spur-Aufnahmen aus Johnsons frühen musikalischen Anfängen sowie bisher unveröffentlichte Songs.
Ab Juni 2026 startet SURFILMUSIC offiziell in ausgewählten Kinos.

Weitere Musik von Jack Johnson

Single
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Hold On To The Light
Digital2017
You Can’t Control It
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My Mind Is For Sale
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