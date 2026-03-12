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“SURFILMUSIC” feiert Premiere beim SXSW in Texas + Jack Johnson veröffentlicht “Drink The Water” feat. Hermanos Gutierrez

Jack Johnson
11.03.2026
Bekannt für sanfte Songs, geschmückt mit Soft-Rock- und Acoustic-Pop-Einflüssen, spielt sich Jack Johnson seit 2001 immer wieder in die Herzen aller Gitarren-Liebhaber. Neben seinem privaten Einsatz als leidenschaftlicher Umweltschützer, Dokumentarfilmer und ehemaliger Pro-Surfer hat er bereits mehrere Echo- und Grammy-Nominierungen zu verzeichnen und wurde mit Brit- und Billboard-Award-Auszeichnungen für seine Kunst belohnt. Am Freitag erscheint eine neue Version von “Drink The Water” mit Hermanos Gutiérrez und ist der Auftakt zu einem neuen filmischen Abenteuer mit begleitendem Album, das ab Freitag vorbestellt werden kann: “SURFILMUSIC”. Dieser intime Dokumentarfilm, der am Freitag beim SXSW in Austin, Texas Premiere feiern wird, zeichnet Jacks Entwicklung vom Surfer zum Filmemacher und schließlich zum weltbekannten Musiker nach. Seltene Archivaufnahmen und aktuelle Reflexionen zeigen, wie Lebenserfahrung, Freundschaft und Entdeckungslust den Sound und die Geschichten hinter der Musik geprägt haben.


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