JAS veröffentlicht seine neue Single “Seelenruhig” feat. LUNA

Mit „Seelenruhig“ veröffentlichen JAS und LUNA am 20.02. eine gemeinsame Single, die den Abschied von einer toxischen Beziehung konsequent in den Mittelpunkt stellt. Der Song markiert damit den Start eines neuen Kapitels. Inhaltlich erzählt der Song vom Ende einer toxischen Beziehung. Von einer Liebe, in der Gefühle und Vertrauen Stück für Stück ausgenutzt wurden. Was bleibt, ist die schmerzhafte Erkenntnis, dass man sich selbst verloren hat, um jemand anderem Stabilität zu geben. Doch in dieser Traurigkeit liegt auch ein Wendepunkt. Ein inneres Loslösen. Ein Befreiungsschlag.





„Der Song ist für mich der Abschied einer toxischen Liebe“, sagt JAS. „Man erkennt, dass

Vertrauen und Gefühle ausgenutzt werden, nur damit es dem anderen gut geht. Diese Realisation tut weh – aber gleichzeitig fühlt sie sich befreiend an.“

Musikalisch bewegt sich „Seelenruhig“ zwischen Zurückhaltung und innerer Spannung. Die Produktion lässt Raum, atmet, beobachtet. Textlich arbeitet der Song mit klaren, fast schmerzhaft ruhigen Bildern. Besonders prägnant ist dabei die Zeile „du wirfst mit Scherben, doch bleibst seelenruhig“, die zum emotionalen Kern des Songs wird.

Für LUNA bringt genau diese Zeile die Geschichte auf den Punkt: „Es geht um eine Beziehung, in der schon so viel zerbrochen ist, dass die andere Person nicht einmal mehr traurig sein kann. Was bleibt, ist Leere und dieses ‚seelenruhig‘-Sein – während man selbst völlig verzweifelt ist und fast schon wütend wird.“

„Seelenruhig“ lebt von diesem Kontrast zwischen Gleichgültigkeit und emotionaler Überforderung. Zwischen jemandem, der nichts mehr empfindet, und jemandem, der zu lange zu viel gefühlt hat. Der Song ist keine Abrechnung, sondern eine klare

Bestandsaufnahme – und der Moment, in dem man erkennt, dass Gehen manchmal der einzige Weg ist, sich selbst zu retten.