Jeff Goldblum: „I Shouldn’t Be Telling You This“ erscheint als Thousand-Club-LP

Jeff Goldblums „I Shouldn’t Be Telling You This“: Jazz, Charme und große Stimmen

Jeff Goldblum ist längst nicht mehr nur Schauspieler, sondern auch eine feste Größe an den Schnittstellen von Jazz, Entertainment und Popkultur. Mit seinem Mildred Snitzer Orchestra verbindet er seit Jahren klassische Jazzstandards mit einer Bühnenpräsenz, die ebenso sehr von Spontaneität und Humor lebt wie von seiner hörbaren Begeisterung für die Musik.

Sein zweites Album „I Shouldn’t Be Telling You This“ erschien ursprünglich 2019 und knüpfte an den Erfolg seines Debüts „The Capitol Studios Sessions“ an, das zuvor Platz eins der Billboard Jazz Albums erreicht hatte. Auch auf dem Nachfolger bleibt Goldblum seinem Konzept treu: Standards und Klassiker bilden das musikalische Fundament, doch durch die Auswahl der Gäste und die lockere Atmosphäre bekommt das Album einen ganz eigenen Charakter.

Nun wird „I Shouldn’t Be Telling You This“ als Teil der Thousand-Club-LP-Serie neu aufgelegt. Anders als bei vielen bisherigen Veröffentlichungen der Reihe steht damit kein jahrzehntealter Katalogklassiker im Mittelpunkt, sondern ein Album, das erst wenige Jahre zurückliegt. Gerade das zeigt, dass sich der Thousand Club nicht ausschließlich als Archivprojekt versteht, sondern auch jüngeren Aufnahmen einen Platz als besondere Sammleredition einräumt.

Miley Cyrus, Fiona Apple und Gregory Porter: Eine ungewöhnliche Gästeliste

Zu den Besonderheiten von „I Shouldn’t Be Telling You This“ gehört seine beeindruckende Liste an Gastsängerinnen und Gastsängern. Miley Cyrus trifft auf „The Thrill Is Gone / Django“ auf Goldblums Ensemble, während Fiona Apple mit „Don’t Worry 'Bout Me“ ihre ganz eigene Interpretation eines Standards beisteuert. Auch Gregory Porter ist vertreten und verleiht „Make Someone Happy“ seine unverwechselbare Wärme. Dazu kommen Auftritte von Sharon Van Etten, Anna Calvi, Inara George und Gina Saputo.

Gerade diese Mischung macht den Reiz des Albums aus. Goldblum und seine Band bleiben tief im klassischen Jazz verwurzelt, öffnen die Musik aber zugleich für Stimmen, die man eher aus Indie, Pop oder Singer-Songwriter-Kontexten kennt. Statt eines puristischen Jazzalbums entsteht so ein bewusst zugängliches Crossover-Projekt, das Goldblums Rolle zwischen Musiker, Entertainer und Popkultur-Figur perfekt widerspiegelt.

Thousand Club: Nicht nur Klassiker aus vergangenen Jahrzehnten

Mit dem Thousand Club widmet sich das Fontana-Label ausgewählten Alben in besonders limitierten Vinyl-Editionen. Das Konzept steckt bereits im Namen: Von jedem Titel werden lediglich 1.000 Exemplare hergestellt, jedes einzelne davon wird individuell von 1 bis 1000 foliennummeriert.

Bislang lag ein deutlicher Schwerpunkt der Serie auf Wiederentdeckungen aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Alben von Leaf Hound, Camel, Caravan, Small Faces oder zuletzt Marlena Shaws Soul-Jazz-Klassiker „The Spice of Life“ stehen beispielhaft für diesen Blick in die Archive.

Mit „I Shouldn’t Be Telling You This“ erweitert sich das Konzept nun um eine deutlich jüngere Veröffentlichung. Das 2019 erschienene Album ist noch keine historische Wiederentdeckung im klassischen Sinn, hat sich durch Goldblums anhaltende Popularität und seine prominente Gästeliste aber bereits als markanter Titel seines Jazzkatalogs etabliert.

Äußerlich unterscheidet sich die Thousand-Club-Ausgabe von der regulären Veröffentlichung. Das Album erscheint als hellblaue “Marble Vinyl” und mit einem alternativen Cover, sie wird weltweit auf 1.000 Exemplare limitiert. Zur Sammlerausstattung gehören wie immer eine stabile Kartonhülle mit geprägtem Thousand-Club-Logo, die individuelle Foliennummerierung von 1 bis 1000 sowie eine schützende PVC-Hülle.