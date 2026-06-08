Jeff Goldblum lässt mit „Night Blooms" den Jazz neu aufblühen

Man kennt Jeff Goldblum als charismatischen Hollywood-Star, doch sobald er sich ans Klavier setzt, beginnt eine völlig andere Geschichte. Gemeinsam mit dem Mildred Snitzer Orchestra verwandelt der Schauspieler seit Jahren ganze Säle in rauchige, intime Jazzclubs voller Charme, Spielfreude und spätnächtlicher Magie. Mit dem neuen Album Night Blooms legte er am 05.06.2026 nach und lieferte eine Sammlung, die genau dann zu leuchten beginnt, wenn die Welt langsam zur Ruhe kommt.

Wer die warme, augenzwinkernde Eleganz seiner bisherigen Platten liebt, bekommt hier den nächsten Grund, das Licht zu dimmen und die Nadel aufzulegen. Die signierten Vinyl- und Blu-Ray-Editionen zu Night Blooms gibt den Shops The Circle und Bravado (und wie schnell sie weg sein können, zeigt die limitierte „Crystal Clear Pearl Arctic"-Pressung, die bereits ausverkauft ist!)

Vom Filmset an den Flügel: Goldblums zweite Leidenschaft

Bevor es um das neue Album geht, lohnt der Blick auf die Geschichte dahinter, denn Goldblums Jazz ist alles andere als ein Promi-Hobby. Schon lange tritt der Schauspieler regelmäßig in Clubs auf, sein Decca-Debüt „ The Capitol Studios Sessions " landete 2018 an der Spitze der Jazz-Charts, „ I Shouldn’t Be Telling You This " folgte 2019. Mit dem Mildred Snitzer Orchestra hat er eine Band gefunden, die seine Mischung aus Können, Spontaneität und Witz perfekt trägt.

Was „Night Blooms" so besonders macht

Goldblum bleibt seiner Linie treu: zeitlose Jazz-Klassiker, elegante Arrangements und dieses unverwechselbare Live-Gefühl, bei dem man fast meint, im Raum zu sitzen. Zwischen den Stücken blitzt seine bekannte Lockerheit durch. Mal verschmitzt, mal nachdenklich, immer nahbar. „Night Blooms" setzt dabei auf die ruhigeren, atmosphärischen Töne des späten Abends und entfaltet seine volle Wirkung in stiller Umgebung. Es ist Musik zum Eintauchen, nicht zum Nebenbeihören.

„Night Blooms" auf Vinyl und Blu-Ray sichern

Für wen sich „Night Blooms" lohnt

Zum Abschluss die ehrliche Einordnung, damit klar ist, wen dieses Album besonders abholt. „Night Blooms" ist ein Fest für alle, die entspannten, charmanten Jazz mögen und Goldblums bisherige Platten geliebt haben aber auch ein perfekter Einstieg für Neugierige, die den Schauspieler von einer ganz neuen Seite kennenlernen wollen.

Leg die Platte auf, dimm das Licht und lass dich mitnehmen. Schöner klingt ein später Abend selten!