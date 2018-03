Willkommen bei Universal Music: Jhene Aiko mit “To Love & Die”

Universal Music: Wir heißen die amerikanische Singer-Songwriterin Jhene Aiko herzlich bei uns willkommen. Sie war bereits in Deutschland und dem Rest der Welt mit Drake auf großer Tour. Außerdem hat sie mit etlichen HipHop-Schwergewichten von Kanye West und Kendrick Lamar über Childish Gambino zusammen gearbeitet. Von der US–Presse wird sie hochgelobt und abwechselnd als “die neue, jüngere Sade” und als “weibliches Pendant zu 9. September 2014 erscheinende Debüt-Album “Souled Out”. Neuzuwachs bei: Wir heißen die amerikanische Singer-Songwriterinherzlich bei uns willkommen. Sie war bereits in Deutschland und dem Rest der Welt mitauf großer Tour. Außerdem hat sie mit etlichen HipHop-Schwergewichten vonundüber Big Sean biszusammen gearbeitet. Von der US–Presse wird sie hochgelobt und abwechselnd als “die neue, jüngere Sade” und als “weibliches Pendant zu Frank Ocean ” bezeichnet. Nun erschien die Vorab-Single “ To Love & Die feat. Cocaine 80s ” und liefert einen ersten Vorgeschmack auf das amerscheinende”.

Jhene Aiko zementiert mit “Souled Out” ihren Ruf als avantgardistische R&B–Sensation

Von einem Geheimtipp kann bei Jhene Aiko Efuru Chilamo, wie Jhene Aiko mit bürgerlichen Namen heißt, tatsächlich keine Rede mehr sein: Die Vorab-Single “To Love & Die feat. Cocaine 80s” ist ähnlich bittersüß und sexy wie der zuvor gefeierte Hit “The Worst”. Damit zementiert die 26-jährige Sängerin erneut ihren Ruf als avantgardistische R&B–Sensation. Ihr Debüt “Souled Out” ist übrigens sehr persönlich ausgefallen: Sie erzählt von Männergeschichten, Lektionen aus ihrem Leben, ihrer Lebensphilosophie und natürlich ihrer Tochter. Wir dürfen auch in Zukunft gespannt sein. In Kürze erfahrt ihr hier mehr über die Sensationskünstlerin.