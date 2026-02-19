COLTRANE 100 – Ankündigungen zum Jubiläumsjahr

Mehr als 58 Jahre nach seinem Tod zählt Saxofonist und Komponist John Coltrane weiterhin zu den prägendsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen Kultur. Seine Musik ist tiefgründig, spirituell, unermüdlich experimentierfreudig und erreicht immer wieder neue Hörer – jenseits von Genre, Generation und geografischer Lage. Das ganze Jahr 2026 über werden die Erben des legendären Musikers zusammen mit Impulse! Records und anderen Beteiligten den 100. Geburtstag des Musikers unter der Überschrift COLTRANE 100 begehen, eine einjährige globalen Feier zu Ehren eines Künstlers, dessen Werk die Musik bis heute nachhaltig prägt.

COLTRANE 100 wird sich über Musikveröffentlichungen, Konzerte, bildende Kunst und institutionelle Partnerschaften erstrecken und Coltrane nicht nur als Jazz-Ikone, sondern auch als zentrale Figur der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts verstehen. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht die erstmalige Veröffentlichung der legendären Tiberi Tapes, einer Sammlung privater Live-Aufnahmen, die der Musiker Frank Tiberi zwischen 1961 und 1965 in Clubs in New York und Philadelphia mitschnitt. Vor einer heißerwarteten Box mit dem kompletten Material macht eine LP mit zwei der Aufnahmen, die exklusiv im Rahmen des diesjährigen Record Store Day bei allen teilnehmenden Händlern erhältlich sein wird, den Anfang. Zu hören ist Coltrane hier mit den beiden langen Live-Tracks "Giant Steps“ und "Satellite“, zusammen mit McCoy Tyner (p), Steve Davis (b) und Pete La Rocca (dr).

Impulse! Records Coltranes Werk das gesamte Jahr über mit einer Reihe von Wiederveröffentlichungen feiern, die die Breite und Tiefe seines musikalischen Schaffens würdigen sollen. Den Anfang macht am 24. April die erste audiophile LP-Veröffentlichung seines Kult-Albums "Africa/Brass“ innerhalb der angesehenen Acoustic Sounds Serie. Das von Fans heiß erwartete Upgrade des Vinylklassikers kann bereits jetzt exklusiv im JazzEcho-Store vorbestellt werden. Über alle kommenden Veröffentlichungen werden wir Sie hier regelmäßig informieren. Zusätzlich zu dieser aufsehenerregenden Premiere wirdColtranes Werk das gesamte Jahr über mit einer Reihe vonfeiern, die die Breite und Tiefe seines musikalischen Schaffens würdigen sollen. Den Anfang macht am 24. April die ersteinnerhalb der angesehenen. Das von Fans heiß erwartete Upgrade des Vinylklassikers kann bereits jetztvorbestellt werden. Über alle kommenden Veröffentlichungen werden wir Sie hier regelmäßig informieren.

Am 23. September, dem 100. Geburtstag von Coltrane, feiert die Hollywood Bowl Los Angeles die Premiere von Coltrane 100: Legacy. Dieses symphonische Konzert präsentiert neue Arrangements von Coltranes Werken, die von den renommiertesten Arrangeuren der Gegenwart, darunter dem GRAMMY-nominierten Carlos Simon, neu interpretiert, erweitert und für Orchester gestaltet wurden. So wie Coltrane selbst seine Kompositionen bei jeder Aufführung variierte oder erweiterte, setzt sich diese Suche nach neuen Bedeutungen in den Stücken bis heute fort. Der Event in der Hollywood Bowl präsentiert die gefeierte Saxophonistin Lakecia Benjamin, die mit ihrem 2020 erschienenen Album mit Kompositionen von John und Alice Coltrane große Erfolge feierte. Wynton Marsalis beschließt den Abend mit seinem letzten Auftritt in der Hollywood Bowl.

Um die Musikwelt rechtzeitig in Coltrane-Stimmung zu bringen hat Impulse! Records den vielfach ausgezeichneten Filmemacher AG Rojas damit beauftragt, das erste offizielle John-Coltrane-Musikvideo zu drehen. Dafür wählte man den Titel “A Love Supreme: “Acknowledgement” aus dem gleichnamigem legendären Album aus. Für das Projekt hat Rojas das berühmte Rudy Van Gelder Tonstudio in Englewood Cliffs, New Jersey, in dem der Albumklassiker aufgenommen wurde, detailgetreu so ausgestattet, wie es am Abend des 9. Dezember 1964 ausgesehen haben mag, als Coltrane und sein Classic Quartet "Acknowledgement“ einspielten. Teile des Studios, die nicht mehr existieren, wurden rekonstruiert, Originalinstrumente, Mikrofone und Equipment sorgfältig wieder zusammengetragen und das gesamte Werk auf beeindruckendem Kodak Double-X Schwarzweißfilm im 16-mm-Format festgehalten. Das Ergebnis ist eine immersive, spirituelle Reise durch den "heiligen Raum“ des Studios, hinein in den Kosmos und wieder zurück.