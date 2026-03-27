Monströs gut – Jordan Rakei trifft Nubya Garcia

Jordan Rakei und Saxofonistin Nubya Garcia vor sechs Jahren zusammen, als beide 2020 – allerdings auf separaten Tracks – am Projekt “Blue Note Re:Imagined” teilnahmen und dem legendären Jazzlabel huldigten. Zum ersten Mal kamen Sängerund Saxofonistinvor sechs Jahren zusammen, als beide 2020 – allerdings auf separaten Tracks – am Projektteilnahmen und dem legendären Jazzlabel huldigten.

Jetzt treffen beide auf einem neuen Track namens “Monsters“ erneut zusammen, einer ins Ohr gehende Kombination aus groovendem Soul und spirituellem Jazz. Die Single ist Teil von Rakeis Kollaborations-EP ”Between Us", die am 24. April veröffentlicht wird und folgt zwei herausragenden Tracks mit Jalen Ngonda und Tom McFarland von JUNGLE.

Rakei wurde 1992 als Sohn einer neuseeländischen Mutter und eines Māori-Vaters geboren. Im Alter von drei Jahren zog seine Familie nach Brisbane, Australien, 2015 ging es für ihn weiter nach London. Mit fünf Studioalben und einem Livealbum hat er sich längst einen internationalen Namen gemacht und über eine Milliarde Streams gesammelt. Starke Melodien und subtile elektronische Elemente sind seine Spezialität, die er auch auf "Monsters“ einsetzt. Entstanden ist der Track während Jordans Zeit als Artist in Residence bei den Abbey Road Studios. Der EP im April folgen zunächst eine ausführliche Tour mit Konzerten und Festivals im Sommer und danach ein neues Album.