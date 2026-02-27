Klingt rund – Julian-Lage-Album jetzt auch auf LP

Julian Lage über sein am 23. Januar erschienenes neues Album “Scenes From Above”, sein fünftes Blue-Note-Werk und Nachfolger des GRAMMY-nominierten "Speak To Me”, erneut produziert von Joe Henry. Auf dem ist der Gitarrenvirtuose mit einer neuen Band feat. John Medeski (Hammond B3, Piano), Jorge Roeder (Bass) und Kenny Wollesen (Drums, Percussion) zu hören. Zur Veröffentlichung erschien das Album produktionsbedingt zunächst nur als CD und digital. Jetzt folgt das Format, auf das zahllose Lage-Fans warten: die LP. Die reguläre schwarze Variante ist überall erhältlich, die Variante in farbigem Vinyl gibt es “Diesmal bin ich mit dem Wunsch an meine Musik herangegangen, sie als etwas Gleichberechtigtes zu verstehen, nicht als etwas nach dem Motto 'Ich bin der Chef – lasst uns etwas um mich herum bauen‘”, sagtüber sein am 23. Januar erschienenes neues Album “Scenes From Above”, sein fünftes Blue-Note-Werk und Nachfolger des GRAMMY-nominierten "Speak To Me”, erneut produziert von. Auf dem ist der Gitarrenvirtuose mit einer neuen Band feat.(Hammond B3, Piano),(Bass) und(Drums, Percussion) zu hören. Zur Veröffentlichung erschien das Album produktionsbedingt zunächst nur als CD und digital. Jetzt folgt das Format, auf das zahllose Lage-Fans warten: die LP. Die reguläre schwarze Variante ist überall erhältlich, die Variante in farbigem Vinyl gibt es exklusiv im JazzEcho-Store

Wie hörenswert Lages neues Album und neue Band sind, zeigt die weltweit positive Medienresonanz. Hier einige Beispiele aus dem deutschen Pressespiegel:

“Warme Gitarrentöne, dazu zurückhaltendes Drumming von Kenny Wollessen und ein strukturierender Bass von Jorge Roeder – ein Klangbad zum Wohlfühlen.“

STEREO

“Wie ernst man ihn als Komponisten nehmen muss, ist in dieser Band zu hören… Manches klingt erst folkig, bevor dieser Wundermann und seine Band uns in die Welt hinaustragen, wo das ruhige Staunen wohnt.“

ROLLING STONE

“Kein lautes Virtuosenalbum, sondern ein reifes Werk über Vertrauen, Dialog und musikalische Freiheit.“

AUDIO

“Nichts ist bemüht, jeder Ton triff auf den Punkt. Souverän und erhaben.“

JAZZ THING

“Große Kunst.“

JAZZTHETIK

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