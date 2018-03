Das Electro-Duo Junge Junge ist mit neuer Single “I Don’t Love You I’m Just Lonely” zurück

Die neue Single “I Don’t Love You (I’m Just Lonely)” des Electro-Duosvereint das Beste aus ihrem bisherigen Sound und hat gute Chancen, einer der Sommer-Soundtracks 2017 zu werden. Ihr vorheriger Hit “Run Run Run” verzauberte das Publikum mit seiner wunderschönen Melodie und bekam nicht nur deswegen sehr viel positives Feedback. Der Track wurde mehr als 30 Millionen Mal auf Spotify gestreamt und war in mehreren Ländern weltweit ein Radio-Hit. Jetzt sind Junge Junge mit ihrem neuen Song zurück und auch der verspricht ein Hit zu werden.