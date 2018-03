“I’m The One”: Junge Junge veröffentlichen neue Single

Der wunderschöne ruhige Track folgt den vorherigen Hits des Duos: “Run Run Run” “Beautiful Girl” und “I Don’t Love You (I’m Just Lonely)” konnten zusammengerechnet mehr alsbei Spotify erreichen. Der Nachfolger “I’m The One” setzt genau da an und darf mit seinem Refrain, der sofort ins Ohr geht, in keiner chilligen Herbst-Playlist fehlen.