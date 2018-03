Junge Junge veröffentlichen ihre EP “Beautiful Girl” samt Video “Run Run Run”

Junge Junge eine Platte zum Träumen. Insgesamt sind vier Tracks auf der EP zu finden, die Rochus Grolle und Michael Noack alle mit dem Sänger Kyle Pearce aufgenommen haben. Mit ihrer aktuellen EP “Beautiful Girl” veröffentlicht das Elektro-Duoeine Platte zum Träumen. Insgesamt sind vier Tracks auf der EP zu finden, dieundalle mit dem Sängere aufgenommen haben.

Elektro meets Akustik: Die EP “Beautiful Girl”

Junge Junge bringen Wärme und eine ganz bestimmte Energie in ihre Arbeit ein und genau das zeigt die “Beautiful Girl” EP. Jeder Track bringt dem Zuhörer wieder ein anderes kleines Detail näher und durch die Verbindung zu Universal Schweden können wir uns noch auf einige spannende Projekte freuen. Junge Junge sagen über ihre neuen Songs: “Unsere Musik schlägt eine Brücke zwischen einer elektronischen DNA und den akustischen Einflüssen. Wir haben die EP bewusst mit einem Outdoor-Feeling produziert und unser kreativer Prozess des Produzierens hat das Songwriting maßgeblich beeinflusst. Das Ziel war es weniger Tracks zu produzieren, sich aber dafür auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei niemals zu vergessen, dass es nicht darauf ankommt wie groß ein Studio ist und sondern was am Ende dabei herauskommt.”

Der Junge Junge Track “Run Run Run” macht Wanderlust

Passend zur EP gibt es nun auch das Video “Run Run Run” : Der Clip schließt an das Konzept des Outdoor-Feelings an und versetzt einen zurück in die Kinsdheit. Was gibt es schließlich schöneres, als mit seinen Freunden Abenteuer zu erleben, dem Sonnenuntergang entgegenzuleben und sich ganz und gar frei zu fühlen? Den passenden Spoundtrack zu diesem Gefühl liefern Junge Junge mit ihrem Track “Run Run Run”.

Junge Junge EP “Beautiful Girl”