Neu bei Universal Music: Das DJ Duo Junge Junge

Warmer Sommerwind, tanzende Menschen soweit das Auge reicht, klangvolle Beats, die unter die Haut gehen und eine Atmosphäre, der man sich am liebsten nie mehr entziehen möchte. Irgendwo ziemlich genau hier wurde der Track "Beautiful Girl" 2014 aus der Taufe gehoben. Er stammt aus der Feder des talentierten DJ Duos Junge Junge und vereint das soundgewaltige Klangmaterial eines unvergesslichen Festival Sommers.

Rochus Grolle und Michael Noack sind das DJ Duo Junge Junge

Rochus Grolle und Michael Noack sind die beiden Gesichter hinter Junge Junge. Was beide bereits seit ihrer Kindheit verbindet, die Leidennschaft für Musik, mündete 2013 in dem Entschluss, gemeinsame Sache zu machen. Mit der Debüt-Single “Beautiful Girl” unterstreichen sie nun erstmals ihr außergewöhnliches Gespür für klangvolle elektronische Soundästhetik. Die verträumt-rauchigen Vocals des Sängers Kyle Pearce stehen in einer nahezu perfekten Symbiose zu den beatlastigen Klang-Fragmenten des Songs.

Ein Feel-Good-Track der direkt ins Ohr geht

Junge Junge liefern mit “Beautiful Girl” einen unverwechselbaren Feel-Good-Track, der nicht nur ins Ohr geht, sondern uns geradewegs in Richtung Sommer trägt. Es ist das erste beachtliche Ausrufezeichen in ihrer Karriere und eines ist schon jetzt ganz sicher: Von den Festival Lines Ups des kommenden Sommers, sind die beiden nicht mehr wegzudenken. Weitere Infos erhaltet ihr in Kürze hier.