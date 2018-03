“Run Run Run”: Junge Junge veröffentlichen den Track in der Akustik-Version

Das Produzenten-Team Junge Junge veröffentlicht den Track “Run Run Run”, der schon in der Original-Fassung Outdoor-Feeling erzeugt, in der Akustik-Version. Der Song wurde zusammen mit dem Sänger Kyle Pearce aufgenommen, dessen Vocals perfekt durch die simplen, aber kraftvollen Gitarrenriffs und schlichten Synthies untermalt wird. “Run Run Run” in der Akustik-Version ist diesmal ein Track, der zum Träumen einlädt und uns den Frühling herbeisehnen lässt.

Junge Junge Song “Run Run Run” feat. Kyle Pearce (Akustik Version)

