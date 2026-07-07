Vier Jahre hat er sich Zeit gelassen, jetzt ist Justin Bieber zurück

Es kam ohne Vorwarnung, so wie man es von Justin Bieber inzwischen kennt. Am 26.06.2026 lag plötzlich ein neues Album in den Streamingdiensten, und Fans mussten zweimal hinsehen. Kein Studioalbum, sondern der Mitschnitt eines Abends, über den seit Wochen gesprochen wird. Denn dieser Auftritt war mehr als ein Konzert. Er war eine Rückkehr.

Ein Comeback nach vier Jahren

Für Justin Bieber war dieser Auftritt der erste große Live-Moment seit langer Zeit. Es markierte die erste große Live-Performance des Superstars seit vier Jahren, seit der Justice World Tour aus dem Jahr 2022. Umso größer war die Erwartung, als er beim Coachella Valley Music and Arts Festival die Bühne betrat. Sein Auftritt am ersten Festival-Wochenende fand am 11. April 2026 statt und war für seine Mischung aus Live-Darbietungen und nostalgischen Singalongs zu alten YouTube-Videos seiner frühen Jahre bekannt. Genau dieser Moment ist nun als Album konserviert.

147 Millionen Blicke auf eine einzige Show

Die Zahlen zu diesem Abend sind schwer zu fassen. Biebers Performance erreichte 147 Millionen globale Views und wurde damit laut Mitteilung zur meistgesehenen in der Geschichte des Festivals. Der Auftritt zog eine der größten Menschenmengen an, die das Festival je gesehen hat. Das Live-Album fängt diese Energie ein, auch wenn ein Detail bewusst ausgespart bleibt. Der YouTube-Singalong-Teil des Sets ist auf dem Album nicht enthalten, der Rest der Performance wurde jedoch festgehalten.

22 Songs und fünf Gäste, die den Abend prägten

Das Album versammelt einen Querschnitt aus Biebers aktueller Schaffensphase und einigen seiner größten Hits. Die 22 Titel enthalten Gastauftritte von The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon und Mk.gee. Das Set umfasste Material aus der SWAG-Ära sowie Fan-Favoriten und eine akustische Performance. Ein Höhepunkt bleibt der gemeinsame Moment mit The Kid LAROI beim weltweiten Erfolg „Stay", der neben Kollaborationen wie „Devotion" mit Dijon und „Essence" mit Wizkid und Tems zu den emotionalen Ankern des Abends zählt.

Von SWAG zu SWAG II: der Weg zu diesem Moment

Das Live-Album steht nicht für sich allein, sondern schließt eine intensive Phase ab. Es folgt auf Biebers Grammy-nominiertes siebtes Studioalbum SWAG, das im Juli 2025 erschien, und enthält Songs sowohl von SWAG als auch von dessen Nachfolger SWAG II vom September 2025. SWAG überraschte die Fans am 11. Juli und wurde zum größten Pop-Debüt des Jahres 2025, SWAG II folgte am 5. September und stieg auf Position 2 ein. Wer die Studioversionen dieser Songs sucht, findet in unserer Musikübersicht den passenden Einstieg, und die Hintergründe zur langen Karriere stehen in der Biografie

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