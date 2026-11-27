Auf „Hollywood in Kastelruth“ geht der Oskar an die Fans. Nach „40 Jahre Spatzenfest“ veröffentlichen die Kastelruther Spatzen ihr zweites Album des Jahres 2026 und erzählen in 16 Liedern von dem, was ihr Leben prägt. Die Liebe zu Südtirol gehört dazu, die Freude am gemeinsamen Feiern und der Glaube, der auch durch schwere Zeiten trägt. Diesmal bekommen einige dieser Themen einen besonders persönlichen Hintergrund. Denn für Norbert Rier ist nach seiner Herzoperation vieles, was lange selbstverständlich schien, noch einmal kostbarer geworden.

Der Titel „Hollywood in Kastelruth“ ist mit einem Augenzwinkern gemeint. „Man sollte bei unserer Musik ins Träumen kommen, genauso wie bei den alten Hollywood-Klassikern“, erklärt Rier. Die filmreife Kulisse liefern Kastelruth und die Dolomiten. Im Titelsong gehört der große Auftritt dem Publikum: Wunderkerzen leuchten, Freunde kommen aus aller Welt zusammen, und die Gruppe bedankt sich für Jahrzehnte der Treue. Das dem 40. Spatzenfest gewidmete Lied verbindet das neue Studioalbum mit dem vorangegangenen Jubiläumsalbum. Auch „Sie will einen Südtiroler“ war dort bereits zu hören.



Die Dankbarkeit reicht auf „Hollywood in Kastelruth“ weit über die Bühne hinaus. Norbert Rier erzählt, wie viel Kraft ihm seine Frau Isabella, die Familie und seine Bandkollegen während seiner Genesung gegeben haben. Gerade die kleinen gemeinsamen Momente halfen ihm, wieder Zuversicht zu finden.

Diese Erfahrung gibt den Liedern über Zusammenhalt und Hoffnung eine besondere Nähe zum eigenen Leben. Wenn die Spatzen davon singen, dass ein anderer Mensch Halt geben kann, steht dahinter auch das, was ihr Sänger selbst erlebt hat.



Besonders deutlich wird das in „Die Menschlichkeit macht Menschen“. Rier versteht das Lied als Dankeschön an die Ärzte und Pflegekräfte, die ihn im Krankenhaus und in der Reha betreut haben. Er erinnert sich daran, wie hilflos er sich zeitweise fühlte und wie wichtig Fürsorge und menschliche Wärme in dieser Situation waren. „Das ist bewundernswert – dafür bin ich sehr dankbar und wollte das mit dem Lied auch ausdrücken.“ Der Text richtet den Blick zugleich auf das oft verborgene Leid vor der eigenen Tür und auf Menschen, die im Alltag für andere da sind.



Auch der Glaube hat auf diesem Album einen konkreten Platz. „Was dir dann hilft ist ein Gebet“ erzählt davon, wie angesichts einer gesundheitlichen Bedrohung andere Wünsche klein werden. Familie und Freunde geben Kraft, ärztliche Hilfe und die Hoffnung auf Genesung stehen neben dem Gebet. „Weil´s noch Engel gibt“ beschreibt das Vertrauen, selbst in ausweglos scheinenden Momenten einen Weg zu finden. In „Ein himmlischer Engel“ wird daraus eine Geschichte: Eine Frau überlebt einen Autounfall und erlebt ihre Rettung als Geschenk eines Schutzengels. Rier selbst sagt, dass er bei seinen Operationen viele Schutzengel an seiner Seite hatte.

Wie genau die Spatzen auf einzelne Lebenswege schauen, zeigt „Der Herrgott kennt die Einsamkeit“. Ein Junge muss den elterlichen Hof verlassen und lebt voller Heimweh in einer fremden Stadt. Nach dem Tod des Vaters kehrt er zurück auf den Hof in den Bergen, doch die geliebte Frau bleibt im Tal. So erzählt das Lied von einer Heimat, die glücklich macht und zugleich Verzicht verlangt. Das Gebet und die Erinnerung an die Mutter begleiten einen Menschen, dessen Sehnsucht sich mit der Rückkehr allein noch nicht erfüllt hat.



Daneben darf das Leben ausgelassen sein. „Sie will einen Südtiroler“ erzählt von einer Urlauberin, die in den Dolomiten ihre Liebe findet und schließlich bleibt. Almen, ein Edelweiß und ein Lagerfeuer werden zu den Bildern ihres neuen Zuhauses. „Wer das Leben nicht genießen kann“ hält dem täglichen Hamsterrad mit Humor die Freundschaft und ein wenig Übermut entgegen. „Glück JA, Sorgen NEIN“ führt die Menschen auf einem Dorffest zusammen. Für einen Abend werden die Sorgen leichter, weil man unter anderen ist, singt und lacht. Das entspricht auch Riers Wunsch für seine Konzertbesucher: den Augenblick genießen und neue Kraft mitnehmen.



Von einer stilleren Form des Glücks handelt „Ein Kompliment für die Liebe“. Das von Albin Gross geschriebene Lied zeigt ein altes Paar im Park, das nach mehr als 50 gemeinsamen Jahren noch immer zärtlich Händchen hält. Dahinter liegt ein Leben mit Kindern, Arbeit und schwierigen Zeiten. Vertrauen und die Bereitschaft, einander zu verzeihen, haben die Beziehung getragen. Auch „Das Herz einer Rose“ blickt auf eine Liebe, die trotz Alltag und Sorgen zusammenhält. Diese Beständigkeit hat für Rier einen hohen Wert. Er spricht über seine lange Ehe mit Isabella und darüber, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und auch schwierige Phasen gemeinsam auszuhalten.



„Ein Walzer unter Sternen“ schenkt einem Paar einen solchen Moment nur für sich. Der Alltag bleibt zurück, als beide nach Sonnenuntergang gemeinsam hinausgehen. „Das Geheimnis ist Liebe“ fragt wiederum, was ein erfülltes Leben ausmacht, wenn Geld allein nicht glücklich macht. Die Antwort liegt im Herzen und in der Bereitschaft, sich einem anderen Menschen zu öffnen. „Himmel und Hölle“ lässt dabei auch die Brüche zu: Glück und Leid können dicht beieinanderliegen, der Weg kann steinig werden. Entscheidend bleibt die Hoffnung, ihn gemeinsam weiterzugehen.



Mit „Der schönste Platz der Welt“ kehrt das Album nach Südtirol zurück. Zwischen Gipfeln, Wiesen und vertrauten Wegen findet der Erzähler seine Kraft. Die Natur ist Teil seiner eigenen Geschichte. Auch Rier beschreibt seine Heimat als einen Ort, für den er immer wieder Dankbarkeit empfindet. Er erzählt von den Kuhglocken und Vogelstimmen auf der Alm und davon, dass man diese Schönheit auch wahrnehmen können muss. Das Glück liegt manchmal darin, das Vertraute neu zu sehen.

Einen besonders persönlichen Abschluss bildet „Opera Karlheinz – Gegen das Vergessen“. Albin Gross erinnert an seinen Bruder Karlheinz, den früheren Manager der Kastelruther Spatzen, der 1998 gewaltsam ums Leben kam. Ausführliche Erzählpassagen und wiederkehrende Refrains geben dem Werk seine Form. Der Text zeichnet den letzten Tag nach, erinnert an das letzte Telefonat mit seiner Frau und an die Nachricht, die das Leben der Familie veränderte. Er erzählt von einer jungen Witwe mit vier Kindern, von der Suche nach Antworten und von einer Trauer, die auch nach Jahrzehnten bleibt.



Die Erinnerung wird hier sehr konkret. Rier sagt dazu: „Trotz allem sind es Erinnerungen, die zu unserer Geschichte gehören.“ Das Stück lässt die Verletzung spürbar und bewahrt zugleich die Verbindung zu einem geliebten Menschen. So bekommt der Albumtitel am Ende noch eine andere Bedeutung. Zu den Geschichten der Spatzen gehören auch jene, die sie selbst erschüttert haben. Sie neben die Lebensfreude zu stellen, gibt „Hollywood in Kastelruth“ seine Tiefe.



Produziert wurde das Album von Markus Musshauser, der auch Mix und Mastering übernommen hat. Die Arrangements stammen von ihm und Günther Widemair. „Hollywood in Kastelruth“ erscheint am 27. November 2026 bei Electrola als CD im Jewel Case sowie digital.