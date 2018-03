Die geballte Dance-Pop-Power: Kiesza präsentiert ihre zweite Single “Giant In My Heart”

Reist mitzurück in die Musikszene der 90er Jahre: Die kanadische Sängerin und Songwriterin präsentiert ihre zweite Single “” auf dem Radio-Sender. Mit ihrer Debütsingle “” katapultierte sich das 25-jährige Multitalent auf zahlreiche Spitzenpositionen der Charts rund um den Globus und erreichte bisher mit dem zugehörigenüber 32 Millionen Klicks auf. Ihr Stil: Eine grandiose Hommage an den Dance-Pop früherer Jahrzehnte mit Deep House Grooves und souligen Vocals. Nun legt Kiesza mit “Giant In My Heart” noch einen drauf.

“Einen richtig guten Popsong zu schreiben, ist total schwer”, verriet die ehemalige Scharfschützin im Interview mit dem Magazin. Kiesza beweist in “Giant In My Heart” jedoch ein weiteres Mal ihren Ehrgeiz, ihr Talent und ihr bemerkenswertes Feingefühl für das Schreiben von perfekt abgestimmter Pop-Musik. Der Song “Giant In My Heart” überzeugt mit seinem eingängigen und tanzbaren Refrain sowie der Mischung aus Electro-Pop und Old-School-Elementen. Überzeugt euch selbst.