Das Video “Second Hand Car” macht Lust auf das neue Album “Weight_Falls” von Kim Churchill

18 Monate hat der Australier Kim Churchill an dem Nachfolger zu seinem Debütalbum "Silence/Win" gearbeitet, bis er kurzerhand beschlossen hat, alles über den Haufen zu werfen und das Songschreiben noch einmal von vorn zu beginnen. Und es sollte sich als richtige Entscheidung erweisen: innerhalb nur einer Woche hat Churchill ein neues Album auf seiner Gitarre konzipiert. Mit der Unterstützung vom Produzenten Ian Pritchett, der bereits mit Angus & Julia Stone zusammen arbeitete, stellte er die Songs in Sydney fertig. Herausgekommen ist das neue Album "Weight_Falls", das am 25.08. erscheinen wird. Der Song "Cygo" und die Single "Second Hand Car", zu der es auch ein neues Video gibt, bieten bereits einen Vorgeschmack und machen deutlich, dass sich Kim Churchill seiner Linie der australischen Leichtigkeit treu bleibt.

Das Video “Second Hand Car” zeigt den Surfer-Boy erwachsen und kindlich

Im neuen Video “Second Hand Car” verdeutlicht Churchill seinen inneren Konflikt zwischen einer beständigen Liebe zu seiner Angebeteten und seiner gleichzeitigen Rastlosigkeit und Reiselust. In wechselnden Kulissen wird er mal einsam in einem dunklen Raum in einem Lichtkegel, mal auf einer Hausparty oder am Essenstisch gezeigt. Immer dabei: die Frau seines Herzens, aber sie schweigen sich an.

Ein Stein fällt vom Herzen: In “Weight_Falls” öffnet sich Kim Churchill komplett

Das 14-starke Album “Weight_Falls” ist, im Vergleich zum Debütalbum, abenteuerlicher und unvorhersehbarer, was der Tatsache geschuldet ist, dass Churchill die vergangenen zwei Jahre einen aufregenden Lebensstil gepflegt hat. Auftritte auf dem Glastonbury Festival, Abenteuer in den peruanischen Anden oder auch an der Küste Sri Lankas haben den Sound des Albums geprägt.

